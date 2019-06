Botafogo-SP recebe Corinthians em Ribeirão Preto para amistoso na parada da Copa América

Neste sábado (29) às 20h, em Ribeirão Preto, o Botafogo-SP reinaugurará o estádio Santa Cruz, agora chamado Arena Eurobike, que passou por reformas, em amistoso contra o Corinthians, Ambas as equipes usarão o jogo para fazer testes, visando a briga por suas respectivas competições após a parada para a Copa América.

O time do interior paulista chegou bem até a pausa para a Copa América. Apenas com a disputa da Série B, o Botafogo-SP não está nada mal na competição. É vice-líder do campeonato, com 16 pontos em nove rodadas, atrás apenas do Bragantino.

Já o Timão busca voltar melhor do que como chegou na parada. Apesar de estar classificado às oitavas de final da Copa Sul-Americana, a equipe vem fazendo campanha mediana na Série A. Em oito jogos, somou 12 pontos na competição, 13 atrás do líder Palmeiras.

UMA OPORTUNIDADE DE MOSTRAR SERVIÇO

Assim que os jogadores da equipe comandada por Moacir Júnior encaram a partida contra o Corinthians. Em coletiva na última quarta-feira (26), o zagueiro Naylhor disse que vê o jogo como uma grande chance de impressionar contra um grande clube.

“Eu vou encarar esse amistoso como uma final de campeonato. É mais uma oportunidade que estou tendo. Estou muito motivado para essa partida e quero agarrar essa chance” – disse o zagueiro.

Naylhor deve aparece no time titular pela primeira vez após período afastado por lesão. Já o atacante Júlio César disse nessa sexta-feira (28) que a equipe tratará a partida mais que um amistoso.

“A gente vai entrar para um jogo. Jogar contra o Corinthians todo mundo quer, a gente não vai tirar o pé não, vai para o jogo como se fosse um campeonato” – disse o atacante.

A provável equipe do Botafogo-SP é: Darley, Lucas, Naylhor, Pará e Luiz Otávio; Willian, Jonata Felipe e Marlon Freitas; Júlio César, Murillo e Rafael Costa.

UMA VOLTA COM VÁRIOS DESFALQUES

A delegação corinthiana embarca nesta sexta-feira (28) para Ribeirão Preto, e alguns jogadores não embarcarão para o interior paulista. Fábio Carille terá alguns problemas para escalar a equipe para o amistoso conta o Botafogo-SP.

O lateral Michel Macedo ainda segue se recuperando de uma contratura muscular sentida no jogo contra o Cruzeiro antes da parada. O volante Ramiro sentiu dores musculares neste último treino e também desfalcará a equipe. Mesma situação do meia Jadson, que não treinou nesses últimos dias.

Além deles, os atacantes Clayson e Everaldo seguem fazendo fortalecimento muscular e não embarcam para Ribeirão Preto. Cássio e Fagner continuam servindo a seleção brasileira e também são desfalques. As novidades ficam nas aparições do zagueiro Belezi e do meia Matheus Araújo, ambos da equipe sub-17.

A provável equipe do Corinthians é: Walter, Bruno Mendéz, Henrique, Manoel e Danilo Avelar; Ralf, Júnior Urso, Mateus Vital, Régis e Pedrinho; Vagner Love.