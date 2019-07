Com desfalques, Corinthians viaja a Goiânia para enfrentar Vila Nova-GO em amistoso

Com a pausa para a Copa América chegando ao fim, o Corinthians segue se preparando para a volta das competições no segundo semestre. Nesta quinta feira (4), às 21h30, o Timão encara o Vila Nova-GO no estádio Serra Dourada.

Ambas equipes não chegaram da melhor forma até a pausa para a competição de seleções. A equipe goiana faz campanha mediana até agora no Brasileirão Série B. Com duas vitórias, quatro empates e duas derrotas, o Tigre ocupa a 12ª posição da competição e volta a jogar pelo torneio no sábado (13), contra o Atlético-GO.

Já o Timão, tenta melhorar sua campanha na Série A e o seu desempenho em campo. A equipe de Fábio Carille ocupa a 10ª posição do campeonato com três vitórias, três empates e duas derrotas. Além disso, o Corinthians vem de derrota para o Botafogo-SP por 2 a 1 no primeiro amistoso da intertemporada.

O retrospecto deste confronto é bem pequeno, com apenas quatro jogos na história. O Corinthians venceu duas vezes, enquanto o Vila Nova triunfou uma vez, e empatou na outra.

TESTE DE OURO

O Vila Nova tenta melhorar o desempenho da equipe para a disputa da Série B, e o amistoso com o Corinthians pode servir como um teste bastante interessante para o Tigre, visto que é um jogo contra uma grande equipe do Brasil que está a uma divisão acima.

Em penúltimo treino nesta terça-feira (2), o técnico Eduardo Baptista esboçou o time para o confronto de portões fechados. Além disso, a diretoria do Vila Nova sabe da importância de trazer contratações para seu elenco. A equipe ainda não se movimentou na janela, e perdeu Danilo, Grande ídolo da história para o clube do outro lado do confronto.

O meia Alan Mineiro atuou pelo clube paulista em 2016, e em entrevista coletiva nesta quarta-feira (3), o jogador explicou a cobrança no lado alvinegro e prevê como virão os jogadores do Corinthians para a partida.

“Eu sei muito bem como é a pressão no Corinthians, já estive do outro lado, a torcida cobra bastante, é um dos maiores clubes do Brasil. Tenho certeza que eles estão incomodados com essa derrota e eles virão pra cá buscando a vitória, até pra dar uma resposta pra eles e pro próprio torcedor que cobrou bastante nos últimos dias. Vai ser um jogo difícil, pode ter certeza”, disse o meia

A provável equipe do Vila Nova é: Rafael Santos; Jeferson, Wesley Matos, Diego Jussani e Gastón Filgueira; Joseph, Ramon, Alan Mineiro, Richard e Facundo Boné; Elias.

TENTANDO MELHORAR

A intertemporada do Timão ainda não vem surtindo efeito. O técnico Fábio Carille vem tendo vários desfalques nas últimas semanas e ainda não conseguiu trabalhar com o elenco completo nesta pausa. Pelo jeito, ele continuará ainda sem contar com algumas peças.

Nesta terça-feira (2), a equipe realizou o penúltimo treino antes de embarcar para Goiânia. Clayson e Everaldo começaram a treinar no gramado, mas ainda não devem estar disponíveis para partida. Os meias Ramiro e Jadson ainda não vieram a campo e dificilmente jogam contra o Tigre.

Gustagol também não realizou treinamento, alegando dores musculares e também não deve jogar, além de Michel Macedo, que segue se recuperando de lesão. Com a classificação do Brasil para a final da Copa América, Cássio e Fagner também desfalcam o Timão no amistoso. Além das lesões, Carille deve apostar em um esquema com dois atacantes, com Mateus Vital dando espaço para Boselli.

Por fim, o lateral direito Daniel Marcos e o atacante João Celeri estão relacionados pela primeira vez. Ambos integram a categoria sub-20 do Corinthians.

A provável equipe do Corinthians é: Walter; Bruno Méndez, Henrique, Manoel e Danilo Avelar; Ralf, Júnior Urso, Pedrinho e Régis; Vagner Love e Boselli.