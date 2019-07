Corinthians treina para encarar o CSA e Gil fica perto de sua reestreia 

O Corinthians voltou a treinar na manhã desta quinta-feira (11) no CT Joaquim Grava. Diferentemente das atividades anteriores, Fábio Carille não permitiu o acesso de jornalistas ao local.

Visando a partida retorno do Brasileirão, contra o CSA, no próximo domingo (14), as 16h, na Arena Corinthians, o treinador comandou algumas atividades táticas e de posicionamento, bem como repetições de cobranças de faltas ofensivas e defensivas. Além disso, a comissão técnica procurou dar sequência à equipe que deve iniciar a partida do final de semana com um coletivo em campo reduzido.

A grande novidade ficou por conta de Gil, que foi confirmado como titular na atividade, compondo a zaga ao lado de Fagner, Manoel e Danilo Avelar. Assim, a reestreia do zagueiro está cada vez mais perto de acontecer – o novo reforço da Fiel será apresentado na manhã desta sexta-feira (12).

Outro jogador que apareceu entre os titulares foi Sornoza. O equatoriano volta à equipe principal após ficar no banco de reservas nos três amistosos disputados durante a pausa para a Copa América.

As únicas ausências do treinamento foram Ramiro, que realiza a transição física, após se recuperar de dores na coxa, e o atacante Gustavo, que ficou no laboratório R9 tratando de uma lesão também na coxa.

A equipe provável para o duelo contra o CSA é: Cássio; Fagner, Manoel, Gil e Danilo Avelar; Ralf e Júnior Urso; Pedrinho, Sornoza e Clayson; Vágner Love.

Agora, o Corinthians volta a treinar na manhã desta sexta-feira (14). Na sequência das atividades, o zagueiro Gil será apresentado à imprensa e torcida.