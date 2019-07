Precisando da vitória, Internacional recebe Palmeiras pela Copa do Brasil

Internacional e Palmeiras se enfrentam no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, no Estádio Beira-Rio, nesta quarta-feira (17), às 21h30.

O Verdão entra em campo com a vantagem do empate, por ter vencido por 1 a 0 o jogo de ida no Allianz Parque. Em caso de vitória da equipe colorada, com apenas um gol de diferença, a disputa vai para os pênaltis.

Internacional preparado

O técnico Odair Hellmann, visando a classificação para a semifinal do torneio, poupou os jogadores principais no jogo do final de semana, do Campeonato Brasileiro.

No treino da última terça-feira (16), a equipe treinou cobranças de pênaltis e o aproveitamento de, aproximadamente, 80%.

D'Alessandro, que deve entrar no lugar de Nonato, e Patrick são as principais expectativas para a partida. Zeca e William Pottker, que estão se recuperando de lesões recentes, são desfalques certos.

Invencibilidade alviverde

Derrotar o Palmeiras não será tarefa fácil para o Inter. Desde abril sem perder, o Verdão soma, até o momento, 17 jogos de invencibilidade. A última disputa foi pelo Brasileirão, contra o São Paulo. O jogo terminou empatado por 1 a 1.

A última partida que o Alviverde saiu derrotado por dois gols de diferença foi na Copa Libertadores, em outubro do ano passado, contra o Boca Juniors.

A escalação da equipe do técnico Luiz Felipe Scolari ainda é mistério, mas deve contar com Weverton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Diego Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Lucas Lima; Zé Rafael, Dudu e Deyverson.