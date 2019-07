Santos pega dois pênaltis e Athletico-PR derruba Flamengo em pleno Maracanã

O Athletico Paranaense está nas semifinais da Copa do Brasil. Enfrentando o Flamengo em um Maracanã com quase 70 mil pessoas, repetiu o placar do confronto de ida e foi mais eficaz na decisão por pênaltis. Na próxima fase, o adversário por uma vaga na final será o Grêmio.

No tempo regulamentar, após um primeiro tempo zerado, Gabigol abriu o placar aos 16 da etapa final. Aos 31, Rony fez o gol que levou a disputa para as cobranças de penalidades. Vitinho mandou por cima e Diego e Éverton Ribeiro pararam em Santos. Pelo Furacão, apenas Bruno Nazário desperdiçou. Na cobrança decisiva, Bruno Guimarães selou a classificação.

Começo promissor do Flamengo

O Fla iniciou o jogo com as as linhas de marcação avançadas, pressionando a saída de bola do Athletico. Aos sete minutos Gabigol cruzou para a área, De Arrascaeta cabeceou com liberdade e o goleiro Santos praticou sua primeira defesa.

Aos 16, Rafinha foi à linha de fundo, fez o passe para Lincoln chegar batendo, mas Santos conseguiu desviar com o pé antes de a bola bater na trave. O atacante revelado na Gávea obrigou o goleiro visitante a trabalhar novamente um minuto depois. Diego roubou a bola da defesa, tocou para Lincoln, mas a finalização foi no centro do gol.

A primeira finalização do Athletico só aconteceu aos 29 minutos. Em contra-ataque pegando a defesa flamenguista desprevenida, Cirino disparou pela direita e achou Rony na entrada da área, que de primeira, chutou por cima da trave.

Depois de um mau início, o Furacão equilibrou as ações da partida na metade final da primeira etapa. A equipe trabalhou melhor a bola, esfriou o jogo e não sofreu maiores riscos até a ida ao intervalo.

Gols na segunda etapa

O Flamengo voltou a pressionar no início do segundo tempo. Aos 16 minutos, Vitinho driblou Jonathan, fez o cruzamento, Éverton Ribeiro tocou de cabeça e Gabigol completou para a rede: 1 a 0.

O Fla continuava melhor em campo, e na vontade de ampliar o placar, acabou sofrendo o empate. Aos 31, Bruno Nazário fez um lançamento perfeito para Rony, que com liberdade, saiu frente a frente com Diego Alves e deixou tudo igual novamente.

A partida perdeu em intensidade nos minutos finais. Os times ficaram mais nervosos com a proximidade da decisão por pênaltis e não houve outras situações de perigo.

Santos se sobressai e classifica o Furacão

O Athletico venceu por 3 a 1 no tira-teima. Diego abriu as cobranças com uma cavadinha, Santos não se mexeu e defendeu no centro sem maiores problemas. Ainda pelo Flamengo, Vitinho chutou por cima e Éverton Ribeiro bateu mal, facilitando a defesa do goleiro, que acertou o canto. Cuellar foi o único que converteu em gol.

O aproveitamento dos visitantes foi o oposto. Apenas Bruno Nazário desperdiçou, tendo a cobrança defendida por Diego Alves. Jonathan, Lucho González, e por fim, Bruno Guimarães, foram firmes e garantiram a vaga de semifinalista para o Furacão.