Duas derrotas consecutivas e perda de invencibilidade: Palmeiras vive momento de instável

Palmeiras vive um momento de instabilidade após a pausa da Copa América, os comandados de Felipão venceram apenas uma partida após a pausa dos campeonatos nacionais. O Alviverde amargou a eliminação da Copa do Brasil e ainda viu uma grande sequência de invencibilidade ser quebrada.

O torcedor do clube paulista se desacostumou a perder, a última derrota do Palmeiras havia sido em Abril de 2019, para o San Lorenzo pela Libertadores. Três meses de invencibilidade, foram 17 partidas vencendo ou empatando. A quebra foi pela Copa do Brasil, o Internacional acabou batendo o Alviverde por 1 a 0 garantindo a vaga para a semifinal nos pênaltis.

Contando o Brasileirão, o Palmeiras não sofria uma derrota há quase um ano, a última vez que a equipe sofreu o revés foi no dia 25/07/2018, quando o Fluminense venceu por 1 a 0, resultado esse que culminou com a queda do então técnico Roger Machado. Foram 33 jogos de invencibilidade no torneio nacional, foi a terceira maior sequência da história do Campeonato, atrás de Botafogo (42) e Santa Cruz (35)

Desde que Felipão voltou ao clube, o Palmeiras nunca tinha perdido duas vezes seguidas, fato que aconteceu nesta última semana quando acabou sendo derrotado para Internacional e Ceará.

"Que eu me lembre, nós não tivemos, nessa sequência de uma ano (desde a chegada de Scolari ao Palmeiras), duas derrotas seguidas. Temos que analisar muita coisa, têm detalhes que saíram dentro do que imaginávamos, outro não. Estamos nervosos na hora de fazer o gol, dando contra-ataques para adversário", afirmou Felipão, após a partida contra Ceará.

Divulgação / SE Palmeiras

O Palmeiras não perdia duas partidas seguidas há mais de um ano, desde maio de 2018, quando acabou sendo derrotado para Sport no dia 26, e para o Cruzeiro quatro dias depois.

Coincidentemente a instabilidade do Palmeiras se deu após a pausa da Copa América, onde em quatro partidas venceu apenas uma, tendo três jogos consecutivos sem vitória, um empate e duas derrotas. Felipão pediu calma para seus atletas após o resultado negativo contra o Ceará:

"Não me lembro em qual ano, parece que 2014, 2016, mas teve a parada e quem esteve na frente teve dificuldades, e é o nosso caso, só que nós temos de resolver isso em dois dias. Temos de ter frieza, calma com os jogadores e não mudar as características. Isso é do dia a dia de trabalho. É uma expectativa de melhorar no próximo jogo, temos um mata-mata. Agora é conversar e ter calma porque sem calma jogaremos tudo que fizemos fora”.

O Palmeiras tem a oportunidade de voltar a vencer e estancar a série negativa da equipe, nesta terça-feira (23) o Alviverde entra em campo para enfrentar o Godoy Cruz pelas oitavas de final da Copa Libertadores, em seguida no final de semana recebe o Vasco no Allianz Parque.