Há quatro rodadas sem vencer, Grêmio recebe Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro

Grêmio e Palmeiras se enfrentarão neste sábado (17), na Arena do Grêmio, às 21h, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A partida antecederá os confrontos entre as duas equipes pelos jogos das quartas de final da Copa Libertadores, que acontecerão nas duas próximas semanas. Há a possibilidade de que, para a partida do Brasileirão, os clubes entrem em campo com times mistos para poupar os jogadores principais, visando a outra competição.

Tardelli acredita que duelo não será fácil para o Grêmio

Há quatro partidas sem vencer no Brasileiro, o Tricolor ocupa a 14ª colocação no torneio, com 17 pontos, estando 12 atrás do Palmeiras, vice-líder do campeonato, e 15 atrás do líder, o Santos.

Para o atacante Diego Tardelli, a tendência é que o Verdão dificulte o jogo para o a equipe gaúcha.

“Eles buscam a liderança. Será muito difícil. No Brasileirão, precisamos somar pontos. Conversamos e devemos um pouco, apesar de estarmos bem na Libertadores e Copa do Brasil. Esperamos voltar a vencer para dar uma tranquilizada”, disse o jogador.

Tardelli ainda afirmou que o baixo rendimento do Grêmio no Campeonato Brasileiro se deve ao fato do clube estar participando, simultaneamente, de três torneios, e o time que entra em campo para disputar o Brasileirão é diferente do que atua nas outras competições.

“É difícil manter um nível muito anto nas três competições que disputamos. Mudança de campeonato, foco toda hora. Estamos com um time alternativo no Brasileirão. É mantida a equipe na Libertadores e Copa do Brasil. Isso nos atrapalha um pouco. Talvez se fosse com a mesma equipe não estaríamos assim. É um momento e superaremos. Nada como um jogo contra o Palmeiras, que é uma equipe que gosta de jogar”, finalizou.

Palmeiras não vence há cinco rodadas

Embora esteja na vice-liderança do Campeonato Brasileiro, com 29 pontos, a situação do Alviverde é bem parecida com a do adversário. O Verdão não vence há cinco rodadas consecutivas. Na última, empatou por 2 a 2 com o Bahia, em casa.

Para esta partida, o técnico Luiz Felipe Scolari terá quatro desfalques em sua equipe. O zagueiro Vitor Hugo, que está se recuperando de lesão no abdômen, o volante Felipe Melo, o lateral-esquerdo Diogo Barbosa e o meio-campista Zé Rafael, que estão suspensos.

Willian, que foi desfalque na última rodada, pois estava participando de trabalhos individualizados, participou dos últimos treinos, o que significa que o atacante pode estar à disposição do comandante para o duelo contra o Grêmio.