Paraná e Atlético-GO não aproveitam chances e deixam a Vila Capanema sob empate

Nesta terça-feira (20), no estádio Vila Capanema, em Curitiba, Paraná e Atlético Goianense não saíram do empate em partida válida pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo terminou em 0 a 0, com chances para os dois lados, porém sem êxito para tirar a igualdade do placar.

Nono colocado e com 24 pontos conquistados, o Tricolor chega ao seu sexto jogo sem vitória na Série B, o que levou a equipe ao distanciamento do G-4 da competição. Já o Dragão, atualmente na terceira posição com 29 pontos, não corre o risco de sair do quatro primeiros. Isso porque o número de vitória (critério de desempate) é superior aos demais, porém perde a chance de encostar no vice-líder Coritiba.

Domínio atleticano na primeira etapa

O primeiro tempo começou frio para as duas equipes. Apesar de jogar em casa, o Paraná não conseguiu imprimir o ritmo de jogo que esperava e viu o Atlético Goianiense assumir as rédeas da partida. A primeira chance de gol só surgiu aos 18 minutos, quando o centroavante atleticano, Rodrigo Rodrigues, recebeu dentro da área e chutou, mas o Thiago Rodrigues fez a defesa.

Aos 26, outra chegada dos goianos. Jorginho, até então apagado no jogo, dominou de cabeça dentro da área tricolor e fuzilou para as redes, porém o Thiago apareceu novamente fazendo grande defesa e evitando a abertura do placar na Vila Capanema. Depois disso, outras duas chances foram criadas por Matheuzinho e Mike, no entanto sem sucesso. O Paraná só conseguiu chegar com perigo aos 38 minutos, quando Éder Sciola pegou uma sobra de bola após escanteio e a bola tomou rumo para as redes do lado de fora.

Muitas chances, pouco aproveitamento

O tempo regulamentar já começou a todo vapor, diferentemente da primeira. Logo aos três minutos, Bruno Rodrigues recebeu sozinho na pequena área, finalizou de letra, Mas Kozlinski evitou o gols dos donos da casa. Aos 13, a primeira mudança: Saída de Alesson (meia) para a entrada de Rafael Furtado (atacante). Rafael entrou com tudo no jogo e quase fez um golaço depois de uma bicicleta que levou perigo para os atleticanos, porém o placar seguia inalterável.

Nos 15 minutos finais, duas claras oportunidades de abrir o placar para os dois lados. Primeiro o Atlético, através de Jorginho, que estava sozinho de frente para o gol e acabou chutando para longe das redes. Depois veio novamente o atacante Rafael Furtado, tentando para o Paraná. Dessa vez, recebeu um cruzamento dos sonhos e cabeceou, livre de marcação, para fora. O Juiz até deu mais três minutos de acréscimo até o fim do jogo, entretanto, nada aconteceu para o zero ser tirado do placar.

Próxima rodada

Novamente na Vila Capanema, o Paraná recebe o Criciúma, às 11h do sábado (24), em partida válida pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Atlético enfrenta o Brasil de Pelotas no Serra Dourada, às 19h15 da sexta-feira (23), também pela 18ª rodada da Segunda Divisão.