Em seu aniversário, Corinthians faz a festa, vence Atlético-MG e entra no G-4

Neste domingo (1°), o Corinthians recebeu o Atlético-MG na Arena Corinthians em jogo válido pela 17ª rodada do Brasileirão. Em jogo bem equilibrado e no aniversário do Timão, Gustagol voltou a marcar após três meses, e garantiu a vitória dos donos da casa por 1 a 0. Com isso, o time paulista entra no G-4 e chega ao 3º lugar. Por outro lado, o Galo permanece na 6ª posição.

Antes da partida, uma festa em Itaquera. Com show de luzes da torcida, faixas dos principais ídolos da história do clube e fogos de artifício, o Timão comemorava seu aniversário de 109 anos.

Lá e cá

No começo do jogo, as duas equipes almejavam a posse de bola e ambos atacavam. O Corinthians começou superior, tendo mais presença no campo de ataque, mas sem levar muito perigo. Por outro lado, o Galo contra-atacava muito bem. O lado direito da equipe mineira causava problemas ao clube paulista com Chará e Patric.

Com isso, a primeira chance real de gol foi do Atlético-MG. Aos 23', Chará cruzou na cabeça de Ricardo Oliveira, que cabeceou no contrapé de Cássio, que fez uma grande defesa. O Corinthians respondeu com Mateus Vital, logo na sequência. O meia avançou pela esquerda e cortou e chutou no ângulo, mas Cleiton fez excelente intervenção. Era lá e cá a partida. Quando uma equipe ameaçava a outra respondia a altura.

Enfim, aos 37', Vagner Love foi protagonista tanto contra como a favor do Timão. Após escanteio cobrado por Cazares, o atacante quase marcou contra. Porém, no contra-ataque, o camisa nove ficou cara a cara com Cleiton adiantado, mas não conseguiu encobrir o goleiro do Galo. Por fim, mais nenhuma chance de perigo até o intervalo.

Fim do primeiro tempo em São Paulo: Corinthians 0 x 0 Atlético.



Falha bem-vinda

No segundo tempo, a marcação do Corinthians voltou melhor e inibiu os contra-ataques dos mineiros. Entretanto, o Timão ainda pouco criava. Até que aos 16 minutos, Mateus Vital testou novamente o goleiro Cleiton, em lance semelhante ao da etapa inicial. O meia também fez grande jogada aos 20', onde deixou Pedrinho frente a frente com Fábio Santos. Porém, o jogador do time paulista chutou mal e a bola foi para fora.

As equipes tiveram uma queda técnica devido ao cansaço. Com isso, promoveram mudanças. Geuvânio, Nathan e Otero entraram no Galo, mas pouco fizeram. No Corinthians, Jadson, Gustagol e Janderson tiveram seus minutos.

E aos 44, o atacante do Timão não deixou barato a vacilada de Cleiton. No aniversário do Corinthians, o goleiro atleticano deu um verdadeiro presente na saída de bola para Mateus Vital. O meia lançou Gustagol que chutou na saída do guarda-redes para garantir a vitória dos paulistas por 1 a 0. Foi primeiro tento do camisa 19 desde o dia 23 de maio, em jogo contra o Deportivo Lara. Enfim, foi só esperar o apito final, para o Corinthians garantir os três pontos e entrar no G4.