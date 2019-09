Com dois de Everton, Grêmio goleia Cruzeiro no Independência 

O jogo entre Cruzeiro e Grêmio na manhã deste domingo foi marcado pela eliminação de ambos durante a semana pela semifinal da Copa do Brasil. O tricolor gaúcho mostrou logo no início ter superado a questão e foi para cima, querendo jogo e goleou a raposa por 4 a 1 em pleno Independência, pela 18º rodada do Campeonato Brasileiro.

A partida começou agitada, logo no início o Cruzeiro foi pra cima e teve uma boa oportunidade com Fred, porém o Grêmio não se estabilizou e foi para cima e abriu o placar com Diego Tardelli que aproveitou as falhas da defesa e marcou de letra. A equipe visitante mostrou que queria mais e em menos de 10 minutos voltou a marcar o gol, dessa vez com Alisson, que aproveitou a falha de Thiago Neves e faz uma boa troca de passes com Cebolinha e manda rasteiro para dentro do gol.

O Cruzeiro ainda tentou uma reação no primeiro tempo, Rogério Ceni tirou David e colocou Pedro Rocha, com a mudança melhorou o sistema ofensivo do grupo e com isso aproveitaram quando Michael chuta a perna de Henrique dentro da área e o juiz marca pênalti, Fred não perdeu a oportunidade e abre o placar para a equipe celeste.

No segundo tempo o mandante voltou frio, deixando o Grêmio ter mais oportunidades. Porém, logo aos 6' , Geromel foi afastar a bola de dentro da área e caiu no gramado com muita dor, precisou ser amparado para sair do campo e ser substituído, deixando os tricolores preocupados.

Mesmo com a perda de Geromel, o tricolor foi pra cima, Everton Cebolinha marcou dois golaços para acabar de vez com as chances do Cruzeiro reverter o placar. Os torcedores cruzeirenses não deixaram de expressar sua indignação com a equipe e com muitos gritos de time sem vergonha e arremessos de pipocas no gramado.

Com o resultado do jogo, o Cruzeiro se mantém perto da zona de rebaixamento, na 16º colocação, com 18 pontos, e terá pela frente o Palmeiras no próximo sábado, às 19h, em São Paulo. O Grêmio sobe para a 10ª posição, com 25 pontos, mas pode perder o posto para o Botafogo, que ainda joga neste domingo. O Tricolor retorna à Arena no próximo domingo, para enfrentar o Goiás, às 16h.