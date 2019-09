Jogo da rodada: Flamengo e Santos definem o campeão do primeiro turno do Brasileirão

Na cidade do Rio de Janeiro acontecerá a partida decisiva que definirá o campeão simbólico do primeiro turno do Brasileirão. Flamengo e Santos duelam pela 18ª rodada. O Maracanã será o palco do duelo duelo das equipes que estão no topo da tabela. O jogo será na tarde deste sábado (14), às 17h (de Brasília).

O confronto se tornou importante e teve os ingressos esgotados com antecedência. Boa parte dos flamenguistas adquiriram os bilhetes no plano do sócio torcedor. A expectativa é de mais de 60 mil pessoas no estádio, algo que tem se tornado comum quando o Flamengo é o mandante da partida.

Com 39 pontos, o Fla lidera o campeonato. Já o Santos tem 37 pontos, e ocupa a segunda colocação. O jogo tem todos atrativos para ser uma grande partida de futebol.

Flamengo motivado e com força máxima

Na rodada anterior, o Rubro-Negro derrotou o Avaí por 3 a 0, no entanto, o time comando pelo técnico português Jorge Jesus foi a campo com alguns reservas (Piris da Motta, Reinier). Os dois citados fizeram uma grande partida ajudando o time carioca a sair vitorioso.

Mas para o jogo decisivo, o Fla contará com o retorno de Bruno Henrique, Arrascaeta e Berrío. Os três reforçaram o time na partida. B. Henrique volta motivado depois de estar com a Seleção Brasileira, e ter a oportunidade de entrar no decorrer das partidas, nos jogos amistosos do Brasil. O meia Arrascaeta balançou as redes durante a semana, defendendo as cores da seleção do Uruguai. Berrío entrou no segundo tempo e pode ver a Colômbia derrotar o Brasil.

Jorge Jesus também contará com o retorno do zagueiro Rodrigo Caio, que estava cumprindo suspensão. O defensor tem demonstrado entrosamento com o companheiro de zaga, Pablo Marí.

No ataque, a esperança de gols ficará por conta da dupla: Bruno Henrique e Gabigol. Os dois, ex-jogadores do Santos, podem balançar as redes e acontecer a famosa "lei do ex".

O "Mais Querido" buscará se impor jogando em seu terrítório, para conseguir mais uma vitória.

Provável escalação: Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marí e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.

Com novidades, Santos precisa vencer para ultrapassar o Fla na tabela

O Santos necessita da vitória, para terminar o primeiro turno na primeira colocação. O Peixe já liderou a competição, no entanto, o desempenho do time caiu nas últimas rodadas. O time do litoral paulista esteve próximo de ser derrotado na rodada anterior, na partida contra o Athletico-PR, quando Carlos Sanchez empatou nos acréscimos, em cobrança de penalti.

Para o duelo decisivo neste sábado (14), contra o Fla, o técnico Jorge Sampaoli contará com o retorno do lateral Jorge. Ele que também esteve com a Seleção Brasileira nos amistosos. O jogador ainda reencontrará o Maracanã, e o Flamengo. Vale lembrar que ele é cria do clube carioca, cresceu nas categorias de base do Rubro-Negro, conhece bem o clube.

Em rodadas anteriores, o Santos sofreu gols com falhas defensivas, e deixou escapar pontos. O zagueiro, Felipe Aguilar cometeu erros nas últimas partidas, e todo grupo precisará do equilíbrio e atenção do defensor, para não sofrer gols e sair vitorioso.

No setor ofensivo, o Peixe precisará dos dribles de Soteldo e Marinho para quebrar a defesa adversária. O desafio será sair vencedor, contra um time que ainda não perdeu jogando em seu território.

Provável escalação: Éverson, Lucas Verissímo, Felipe Aguilar e Gustavo Henrique; Victor Ferraz e Jorge; Alisson, Carlos Sánchez, Marinho e Soteldo; Eduardo Sasha.