Embalados na Série B, Sport e América-MG se enfrentam na Ilha do Retiro

INCIDENCIAS : Partida válida pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2019, no Estádio da Ilha do Retiro, em Recife, PE; a partida começa às 21h30 (horário de Brasília)

Na noite desta sexta-feira (20), a Ilha do Retiro será palco de um duelo de dois times que vivem um bom momento na Série B. Às 21h30, Sport e América-MG se enfrentam, em partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Leão vem de sete jogos consecutivos sem perder, e recebe o Coelho, que acumula dez jogos de invencibilidade.

No histórico dos confrontos, o Leão da Ilha leva a melhor. Na história foram 24 jogos, sendo oito vitórias do América-MG, sete empates e nove vitórias do Sport.

Em boa fase, o Leão vive a expectativa de quebra do seu próprio recorde de público na Série B, registrado na vitória contra o Bragantino, por 2 a 1, quando as catracas da Ilha do Retiro registraram 19.058 espectadores. Segundo as parciais divulgadas pelo clube, ontem, já são mais de 16 mil ingressos vendidos antecipadamente para o duelo com o Coelho.

O dono do apito é Jonathan Antero Silva. Auxiliado por Márcia Bezerra Lopes Caetano e Adenilson de Souza Barros. O trio é de Rondônia.

Invicto em casa, Leão segue na cola do líder

O Leão ainda não foi derrotado em seus domínios na Série B, foram cinco vitórias e seis empates. O rubro-negro é o quinto melhor mandante da Série B, com 64,6% de aproveitamento. Terceiro colocado na tabela com 38 pontos, o Sport-PE tenta diminuir a distância para o líder Bragantino, que no momento é de quatro pontos.

Para o duelo, o treinador Guto Ferreira não contará com três peças, sendo duas delas titulares no último confronto, na vitória contra o Figueirense. O volante João Igor fica de fora de três a quatro semanas, se recuperando de fratura no rosto. O atacante Hyuri sofreu uma lesão na coxa direita e deve ser substituído por Marcinho. Já no meio de campo, Marcão volta a formar dupla com Charles. Leandrinho, Charles, João Igor, Norberto, Rafael Thyere, Raul Prata e Adryelson estão pendurados.

Invicto há 10 jogos, Coelho sonha com G-4

O Coelho vem de seis jogos de invencibilidade jogando fora de seus domínios e tem, no total como visitante, aproveitamento de 42,42% e tenta acabar com a invencibilidade do Leão na Ilha do Retiro. Ocupando o 12° ponto, com 29 pontos, o time mineiro visa o triunfo para se aproximar do G-4.

Felipe Conceição foi obrigado a fazer uma alteração na equipe, já que o lateral-esquerdo João Paulo cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo. A incógnita foi que o zagueiro titular, Paulão, não foi relacionado para a partida. Pedrão formará dupla de zaga com Ricardo Silva. No gol, Airton deve realizar sua segunda partida como titular. No meio Willian Maranhão substitui Zé Ricardo, que se recupera de dores no tornozelo direito.

Os pendurados do América são, além do técnico Felipe Conceição, Felipe Azevedo, França, Jori, Júnior Viçosa, Matheusinho, Neto Berola e Zé Ricardo.