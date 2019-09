Palmeiras recebe CSA no Pacaembu visando se manter na caça ao líder Flamengo

Partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Estádio do Pacaembú.

INCIDENCIAS : Partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Estádio do Pacaembú.

15 posições na tabela separam Palmeiras e CSA, que se enfrentam nesta quinta-feira (26), às 19h15, no Estádio do Pacaembu, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na vice-liderança da competição, o alviverde precisa da vitória para diminuir a distância em relação ao Flamengo, que venceu o Internacional por 3 a 1, nesta quarta-feira (25), e está com 48 pontos. Por outro lado, o CSA ocupa a 17ª posição e busca qualquer resultado diferente da derrota em sua luta contra o rebaixamento.

Apesar da distância na tabela ser grande, existe uma disparidade ainda maior entre os dois times: a financeira. Um dos clubes mais ricos do país, o Palmeiras gasta cerca de 30 vezes mais que o clube alagoano para pagar o salário de seus jogadores.

Mas, como dinheiro não entra em campo, veja abaixo os detalhes da preparação das duas equipes para o duelo:

Palmeiras com mudanças

Na tarde desta quarta-feira (25), o Palmeiras treinou na Academia de Futebol, com portões fechados para os jornalistas, e encerrou sua preparação para o confronto. Apesar do mistério, algumas mudanças são certas na escalação do time de Mano Menezes.

A grande novidade será a volta do atacante Dudu, que retorna ao time após cumprir suspensão contra o Fortaleza. Além do camisa 7, também deve pintar novidade na lateral direita.

Marcos Rocha, suspenso após levar o terceiro cartão amarelo, e Mayke, no departamento médico, serão desfalques para a partida. Assim, Jean deve ser o escolhido para ocupar a vaga na lateral.

Provável escalação do Palmeiras: Weverton; Jean, Gustavo Gómez, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa; Dudu, Willian e Luiz Adriano. Técnico: Mano Menezes.

CSA mantém a base

Já em território paulista, o time alagoano encerrou nesta quarta-feira (25) a preparação para a partida e não deve ter grandes surpresas.

A única dúvida era João Vitor, poupado de algumas atividades ao longo da semana. Mesmo assim, o volante seguiu viagem com o restante do grupo e deve estar à disposição do técnico Argel Fucks para o confronto.

O treinador, inclusive, comentou a respeito do desgaste físico por parte de alguns atletas de sua equipe. Ele disse ser importante administrar a recuperação de seus jogadores e celebrou o fato de a partida ser disputada apenas na quinta-feira, dando um dia a mais para amenizar o desgaste.

Provável escalação do CSA: Jordi; Dawhan, Alan Costa, Luciano Castan e Carlinhos; Naldo, João Vitor, Apodi e Jonatan Goméz; Hector Bustamante e Alecsandro. Técnico: Argel Fucks.