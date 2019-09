Caça x caçador: Sport e Operário fazem confronto por distância e proximidade ao G-4

Neste sábado (28), às 19h, o Sport recebe o Operário-PR, na Ilha do Retiro pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Sport, com 41 pontos e na 3ª posição, busca mais uma vitória para se distanciar dos perseguidores e melhorar o retrospecto em casa. O Fantasma de Ponta Grossa, com 36 pontos, busca se aproximar do G-4 ou ainda entrar no grupo de acesso à Série A 2020.

Sport com força máxima

Com a volta do volante Charles, que cumpriu suspensão automática no jogo contra o Londrina, o treinador Guto Ferreira conta com o elenco que vem atuando nas melhores apresentações do Leão. O provável time do Sport para o jogo terá Maílson; Norberto, Rafael Thyere, Adryelson e Sander; Willian Farias, Charles e Leandrinho; Yan, Guilherme e Hernane Brocador.

Guto afirmou, em coletiva pré-jogo, estar contente com o momento dos atletas Rubro-negros:

"Fico feliz com o crescimento de Leandrinho. É uma briga de muito tempo, uma briga árdua e muitas vezes o torcedor não entendia, [...] Hernane, desde o Bahia, não repetia uma temporada boa como essa. Já foi artilheiro do Campeonato Pernambucano e, agora, no exato momento, é o artilheiro da Série B. Guilherme é o vice. Eles oscilam porque o ano é longo e é muita coisa, [...] o jogador precisa amadurecer muito para conseguir filtrar tudo isso e dar o seu melhor."

Fantasma desfalcado

Do outro lado do confronto, o técnico Gerson Gusmão terá de fazer 3 mudanças em relação ao último jogo (empate contra o Botafogo-SP): o lateral-direito Maílton e o zagueiro Alisson voltam de suspensão automática. No meio Gelson deve entrar no lugar do volante Índio (suspenso). O Alvinegro deve entrar em campo com Rodrigo Viana; Maílton, Alisson, Rodrigo e Julinho; Jardel, Gelson e Marcelo; Cleyton, Lucas Batatinha e Felipe Augusto.

Em coletiva pós-treinamento nos Aflitos, o treinador Gerson Gusmão ressaltou o favoritismo do Sport:

"O jogo é extremamente difícil, contra uma grande equipe. No início da competição coloquei o Sport como uma das três equipes que acharia que buscaria o acesso, seria Sport, Bragantino e Atlético-GO, e outra vaga ficar em aberto. A gente tem um respeito muito grande pelo adversário, mas sabe que tem condições de fazer um bom jogo e buscar um resultado positivo, que seria maravilhoso"

Quem apita o jogo?

A arbitragem terá o comando de Vinícius Gonçalves de Araújo, auxiliado por Luiz Alberto Nogueira e Fabrini Belivaqua da Costa. Os três são da Federação Paulista de Futebol.