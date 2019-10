De olho no G-4, Bahia e São Paulo se enfrentam na Fonte Nova

De um lado, um Bahia surpreendente, que vem de ótima fase sob os comandos do técnico Roger Machado. Já de outro, um São Paulo que busca, com o novo treinador Fernando Diniz, se recolocar entre os quatro mais bem classificados do Brasileirão. É com esse panorama que as duas equipes se enfrentam na noite desta quarta-feira (9), na Arena Fonte Nova, às 21h, em partida válida pela 24ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Retrospecto favorável para os nordestinos

Neste ano, este será o quarto encontro onde os dois tricolores medem forças. Em maio, os times se enfrentaram em três oportunidades. No dia 19, em confronto válido pelo primeiro turno do Brasileirão, a partida terminou em um empate sem gols. Nos dias 22 e 29, no mata-mata da Copa do Brasil, O Bahia acabou eliminando o São Paulo, vencendo os dois jogos pelo placar de 1 a 0.

Duelo direto na briga pela parte de cima da tabela

Querendo se juntar a Flamengo, Palmeiras, Santos e Corinthians, os tricolores necessitam dos três pontos para alcançá-los. Na sétima posição e com 37 pontos conquistados, o tricolor baiano, em caso de vitória, pode chegar na quinta colocação, onde estão os paulistas que, por enquanto, somam 39. O Corinthians, clube que abre a zona dos quatro mais bem classificados, tem 42, o que acirra ainda mais a disputa na Arena Fonte Nova.

Como os times vêm a campo

Dentro de campo, o Esquadrão de Aço, como é popularmente conhecido, deve ter a mesma escalação que vinha atuando nos últimos jogos, isso pela boa fase do elenco, apesar de sofrer derrota no último jogo contra o Athletico Paranaense. A única exceção vem na intermediária, onde o meia Guerra terá que cumprir suspensão por receber o terceiro cartão amarelo. O técnico Roger Machado deve propor a entrada de Ronaldo no lugar do jogador.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO BAHIA: Douglas; Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Juninho e Moisés; Gregore, Flávio e Ronaldo; Artur, Gilberto e Élber. Técnico: Roger Machado

Vindo de vitória contra o Fortaleza na última rodada, o tricolor paulista, além de encarar a dificuldade de enfrentar o Bahia longe de seus domínios, terá que lidar com alguns desfalques importantes. Daniel Alves e Antony, convocados para a Seleção Brasileira e Seleção Olímipica, respectivamente, e Arboleda, suspenso, são as ausências que o técnico Fernando Diniz tentará suprir com as peças que tem no elenco. Anderson Martins, Igor Gomes, Alexandre Pato e Vitor Bueno entram no radar do treinador para a partida.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO SÃO PAULO: Tiago Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Anderson Martins e Reinaldo; Luan, Tchê Tchê, Igor Gomes e Hernanes; Alexandre Pato (Vitor Bueno) e Pablo. Técnico: Fernando Diniz.