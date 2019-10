Visando abrir vantagem na liderança, Flamengo encara Atlético-MG no Maracanã

O líder absoluto da competição, Flamengo enfrenta o Atlético-MG, pela 24ª rodada do Brasileirão. O jogo será nesta quinta-feira (09), às 20h, no Maracanã. Partida que pode confirmar a boa fase do Rubro-Negro carioca, caso vença o duelo. Já para o Galo, o confronto se torna determinante pela possibilidade de vencer e se aproximar da zona de classificação da Libertadores (o G-4). Lembrando que na rodada anterior, o time de Minas conquistou um empate, jogando fora de casa, na partida contra o Palmeiras.

Flamengo e Atlético-MG já se enfrentaram neste ano. Pela quinta rodada, no Estádio Independência, o time atleticano derrotou a equipe carioca, por 2 a 1. Cazares e Chará balançaram as redes para os anfiltrãos , Bruno Henrique descontou para o Fla.

Embalado, Flamengo não terá o time titular em campo

O Flamengo é o time do momento no campeonato. São 10 partidas seguidas sem perder, foram 9 vitórias e um empate. Fica evidente que tem sido difícil vencer o Rubro-Negro.

Na rodada anterior, o "Mais Querido" derrotou a Chapecoense por 1 a 0, com alguns desfalques. Gabriel Barbosa, Felipe Luís e Arrascaeta não estiveram em campo. Para o jogo desta rodada não será diferente, além do desfalque de Rodrigo Caio.

É verdade que Jorge Jesus não terá o time titular a disposição, no entanto, o técnico português contará com a liderança de Everton Ribeiro em campo. O meia, talentoso e habilidoso, será um dos responsáveis na criação de jogadas. Há expectaviva também por uma boa partida de Vitinho. Ele que deu o passe para o gol de Bruno Henrique, na vitória contra a Chapecoense.

Provável escalação: Diego Alves, Rafinha, Thuler (Rhodolfo), Pablo Marí e Renê; Willian Arão, Gerson, Everton Ribeiro e Reinier; Bruno Henrique e Vitinho.

Sem os principais jogadores, Atlético espera surpreender

Na rodada anterior, o Galo surpreendeu jogando fora de casa contra o Palmeiras. O time atleticano saiu para o jogo e impôs dificuldades ao até então vice colocado na tabela. A partida terminou empatada, 1 a 1. Nathan balançou as redes para os visantes, próximo ao fim da partida, Dudu empatou para os anfitrãos.

Com 31 pontos, o Galo precisa vencer para ainda ter chances de brigar na parte de cima da tabela.

Para a partida contra o líder do campeonato, o técnico Rodrigo Santos terá desfalques no time. Rever, Guga, Luan, Cleiton, além de Otero não estaram em campo. A ausencia de Otero pode ser a mais sentida, pelo fato do meia colombiano incomodar o goleiro adversário com os chutes de fora da área. No entanto, o meia Elias jogará, ele que costuma balançar as redes quando enfrenta o Fla (já jogou no clube carioca). Além de Elias, Cazares, Nathan e Di Santos esperam balançar as redes e ajudar o Atlético a sair vencedor no confronto.

Provável escalação: Wilson; Patric, Maidana, Leonardo Silva, Igor Rabello e Fábio Santos; Nathan, Elias, Cazares e Vinícius; Di Santo.