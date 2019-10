Guto Ferreira elogia pontos da atuação do Sport na vitória sobre o São Bento

Após se sair vitorioso de uma partida contra o São Bento, Sport ocupa o segundo lugar na tabela. Nessa sexta (11), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, na Ilha do Retiro, o time rubro-negro não entrou bem no jogo. Com muita pressão da torcida chegou com outra postura no segundo momento da partida, quando finalmente pode abrir o placar e totalizar três pontos, subindo para a vice-liderança, terminando o jogo em 2 a 0, sem mais um empate.

Após se sair vitorioso do jogo, Guto falou um pouco sobre as dificuldades que o time enfrentou no primeiro tempo:

"Tivemos um primeiro tempo muito relapsos na parte defensiva e também na construção. Deixamos eles jogarem muito. Alguns jogadores demoraram para entrar no jogo. No segundo tempo foi o contrário. De cara já fizemos uma finalização, Leandrinho entrou no jogo e tivemos a felicidade de fazer o gol logo. Depois o segundo e tivemos inteligência."

O técnico também comentou sobre a vice-liderança e a importância do empate o Atlético-GO:

" Importante os três pontos e com esses três pontos e o empate do Atlético-GO, a gente entra nessa reta final de 10 jogos na vice-liderança. Agora é torcer para que os times que estão embaixo tentando chegar não sejam felizes no resultado."

Guto comemorou a vitória sem levar gols, após algumas partidas que terminaram empatadas nas últimas rodadas:

"Bom que não tomamos gols. Fazia sete jogos que o time vinha tomando gol seguido. Foi importante. Fiz um desafio para eles de não tomar gol e vencer. Eles conseguiram realizar os dois."

Com a vitória o Sport comemora a vice-liderança, com 49 pontos. Na próxima rodada, o Leão recebe Cuiabá na próxima segunda (14) as 20h.