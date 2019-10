Desfalcados, São Paulo e Corinthians medem forças por vaga no G-4

São Paulo e Corinthians medem forças neste domingo (13), às 18h, no estádio do Morumbi, pela 25ª rodada do Brasileirão. Com desfalques pelas mais variadas razões, os treinadores terão muitos problemas para escalar suas equipes. Mas apesar das baixas, outros fatores prometem esquentar o Majestoso.

Os paulistas estão separados por apenas três pontos e fazem confronto direto pelo quarto lugar. Além disso, Corinthians e São Paulo têm as duas melhores defesas do campeonato, com 15 e 16 gols sofridos, respectivamente.

Porém, no aproveitamento em clássicos os números não mostram o mesmo equilíbrio. Nesta temporada, os alvinegros têm um aproveitamento de 60%, número muito superior aos apenas 23,3% dos tricolores. Por outro lado, cabe ressaltar que o Corinthians não vence o São Paulo no Morumbi desde 2017.

Até o momento, mais de 34 mil ingressos já foram vendidos de maneira antecipada.

Diniz com muitos problemas para escalar

O São Paulo certamente terá mudanças em seu time titular. Cinco jogadores são ausências certas e outros dois têm chances mínimas de ir à campo.

Dani Alves e Antony foram convocados para a Seleção Brasileira – principal e sub-23, respectivamente – e estão fora do clássico. Além deles, Everton, Toró e Rojas estão machucados e seguem em recuperação no departamento médico.

Além deles, Juanfran e Pablo saíram da partida contra o Bahia com problemas na coxa. Eles não treinaram, fizeram alguns exames e também não devem estar à disposição.

Provável escalação: Tiago Volpi, Igor Vinicius, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Luan; Tchê Tchê, Hernanes, Igor Gomes e Liziero; Alexandre Pato. Técnico: Fernando Diniz.

Corinthians busca manter sequência positiva

Sem perder há cinco jogos no Brasileirão, o Corinthians busca voltar a vencer o São Paulo no Morumbi para se firmar no G-4. Porém, assim como o time tricolor, o alvinegro do Parque São Jorge terá alguns desfalques para o clássico.

Uma das principais armas da equipe de Fábio Carille, Pedrinho está com a Seleção Brasileira sub-23 e ficará de fora da partida. Além dele, Sornoza, também convocado por sua seleção, e Jr. Urso, com problemas na coxa, ficarão de fora do Majestoso.

A tendência seria o treinador repetir o time que empatou com o Athletico-PR na última quinta-feira. Porém, a equipe teve mais uma baixa de última hora. Ralf sofreu um acidente de carro na noite de sexta-feira e não irá a campo.

Provável escalação: Cássio, Fagner, Manoel, Gil e Danilo Avelar; Ralf; Vagner Love, Ramiro, Mateus Vital e Clayson; Boselli. Técnico: Fábio Carille.