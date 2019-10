Schalke 04 mostra interesse em Gabigol, segundo emissora italiana

Uma informação envolvendo o jogador Gabriel Barbosa, o Gabigol, do Flamengo, movimentou as redes sociais nesta quinta-feira (17). Segundo a emissora italiana MediaSet, o clube alemão Schalke 04 mostrou interesse em ter o atacante no elenco para a próxima temporada. O jogador pertence a Internazionale, e está emprestado até o fim do ano ao Flamengo.

O valor da proposta estimado pelo clube italiano é de 30 milhões de euros, sendo R$140 milhões. Segundo a publicação, os alemães já entraram em contato com o vice-presidente da Inter, Javier Zanetti, além dos dirigentes Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, e estão dispostos a pagar a quantia. O Flamengo também possui o desejo de adquirir o jogador após o tempo estimado do negócio, mas se não aceitar o valor indicado ou propor até mesmo um valor maior, as negociações podem ser interrompidas.

A passagem do atleta pela Inter não foi como esperada. Ele chegou em 2016, onde não teve boas atuações e foi pouco usado. Teve passagem também pelo Benfica, retornando ao Santos por empréstimo e no Flamengo, atual time. Se retornar no ano que vem para a equipe italiana, o futuro de Gabriel é incerto.

Pelo Campeonato Brasileiro​​​​​​​, Gabigol é o artilheiro da competição, com 19 gols, sendo peça fundamental do time, líder com 61 pontos, em busca do título deste ano. A equipe também disputa a semifinal da Libertadores.