Ponte Preta recebe Bragantino para continuar sonhando com vaga na Série A 

Neste sábado, a Ponte Preta recebe o Bragantino, às 16h30, no estádio Moisés Lucarelli, em partida válida pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com apenas uma vitória nos últimos quatros jogos, a Macaca está em décimo lugar e precisa dos três pontos para se reaproximar do G-4 e continuar sonhando com a classificação.

Já o Bragantino, líder da competição, deixou escapar a vitória na última rodada – ganhava por 2 a 0 do Oeste, mas cedeu o empate no fim – e vai em busca do resultado positivo para, praticamente, garantir o acesso à Série A.

Ponte Preta com mudanças

Como de costume, o técnico Gilson Kleina fez mistério e não revelou o time que irá à campo no sábado. Porém, a Macaca terá algumas mudanças em relação à equipe que empatou com o Atlético-GO na rodada passada.

O goleiro Ivan está de volta após defender a seleção brasileira sub-23 e será titular. Por outro lado, Lucas Mineiro e Marquinhos estão suspensos e serão desfalques para a partida. A tendência é que Vico e Gerson Magrão ganhem as vagas.

A grande dúvida ficou por conta de Renato Cajá. O meia não participou das atividades na quarta e na quinta, e segue como dúvida para sábado. Caso sua ausência seja confirmada, o chileno Araos deverá fazer sua estreia como titular.

Provável escalação: Ivan, Diego Renan, Renan Fonseca, Airton e Guilherme Guedes; Washington e Camilo; Vico, Araos (Renato Cajá) e Gerson Magrão; Roger. Técnico: Gilson Kleina.

A dois passos da Série A

Líder da competição com 58 pontos, o Bragantino está cada vez mais perto de garantir o acesso à Série A. De acordo com os cálculos do matemático Tristão Garcia, a equipe precisa de mais cinco pontos para garantir a vaga.

Apesar disso, o técnico Antônio Carlos Zago deixou claro que espera um jogo difícil no sábado, mas também disse que os três pontos deixarão a equipe “a um passo do acesso à Série A”.

Para isso, o treinador contará com Claudinho, que já soma sete gols na competição e é um dos principais destaques do Massa Bruta na temporada.

Provável escalação: Júlio César; Aderlan, Léo Ortiz, Ligger e Edimar (Rafael Carioca); Ricardo Ryller, Uillian Correia e Claudinho; Morato, Wesley e Ytalo. Técnico: Antônio Carlos Zago.