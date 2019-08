Brasil de Pelotas derrota Ponte Preta na última rodada do primeiro turno da Série B

Na última terça-feira (27), o Brasil de Pelotas recebeu no Estádio Bento Freitas a Ponte Preta, em jogo válido pela 19ª rodada da Série B de 2019. Com gol de Bruno Aguiar, o Brasil de Pelotas venceu a Ponte por 1 a 0.

Com esse resultado o Brasil chegou aos 25 pontos e estacionou na 12ª posição. Já a Ponte ficou em 9º lugar, com 27 pontos, ainda podendo cair uma posição, pois o Londrina joga na rodada.

A partida

A primeira oportunidade do jogo foi aos dois minutos, com Murilo Rangel, que bateu de fora da área numa bola que sobrou para ele, mas o meio campista mandou a bola por cima do gol, raspando o travessão. Aos 17, Diego Renan levantou uma falta na área e achou Roger que, em impedimento dado pelo bandeirinha, obrigou Carlos Eduardo a salvar o Brasil de Pelotas, antes de a bola pegar na trave, mas o lance já estava parado.

Aos 26 Diego Renan tentou um chute de fora da área com muita força e a bola explodiu na marcação mas, mesmo assim, ela passou perto do gol de Carlos Eduardo. Três minutos depois Rodrigo bateu forte de fora da área, fazendo a bola passar raspando a trave esquerda de Ivan, que voou na bola mas, com consciência, deixou ela ir para fora.

Logo no começo do segundo tempo, aos nove minutos de jogo, Diogo Oliveira fez uma ótima jogada individual, girando em cima da marcação e tocando para Rodrigo bater forte e ver uma bela defesa do goleiro Ivan, que salvou a Ponte Preta. Três minutos depois Diego Renan bateu uma falta por baixo da barreira e obrigou Carlos Eduardo a espalmar a bola com muita dificuldade antes de ela pegar na trave!

Em uma lateral na área, aos 15 minutos, a bola sobrou para Roger, que se jogou na bola e acertou um forte chute para uma defesaça de Carlos Eduardo, que salvava mais uma vez o Brasil. Dois minutos depois, em um erro de saída da defesa, Roger bateu cruzado, buscando o canto esquerdo de Carlos Eduardo, que espalmou a bola para fora mais uma vez.

Aos 27 Rodrigo Alves dominou a bola de peito na entrada da área e pegou de primeira, no ar, mandando ela perto da trave esquerda de Ivan, mas para fora, tirando um ‘uuh’ da torcida Xavante.

E, aos 31 minutos, no escanteio pela direita e em uma falha da marcação da Ponte, Bruno Aguiar cabeceou com uma força impressionante para o fundo do gol e abriu o placar para o Brasil de Pelotas, sem chances para defesa de Ivan: 1 a 0.

No último minuto, Diogo Oliveira cobrou uma falta com força, da entrada da área e obrigou Ivan a salvar a Ponte Preta mais uma vez.

Na rodada de abertura do segundo turno da Série B, o Brasil de Pelotas viaja até São Paulo para enfrentar o líder Bragantino, no Nabizão, às 19h do próximo sábado (31). Já a Ponte Preta recebe o vice-líder Coritiba, às 16h30 do mesmo sábado.