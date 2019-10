São Paulo recebe Atlético-MG visando se firmar no G-4

Neste domingo (27), São Paulo e Atlético-MG se enfrentam no estádio do Morumbi, às 16h. A partida, válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, será importante para a sequência das duas equipes na competição.

De um lado, o São Paulo de Fernando Diniz busca engatar uma sequência positiva para se firmar no G-4. Com 46 pontos, o tricolor paulista está em 4º lugar com um ponto à frente do Corinthians, 5º colocado.

Do outro, o Atlético-MG vem de vitória sobre o Santos e busca mais um resultado positivo para retomar o bom momento. Clube mineiro tem sete pontos a mais que seu arquirrival Cruzeiro, 17º colocado, e sete pontos a menos que o Internacional, na 6º posição.

São Paulo com desfalques

Fernando Diniz terá alguns problemas para escalar sua equipe para o jogo de domingo, e como de costume, fez mistério com relação aos titulares que vão a campo. Dani Alves e Luan estão suspensos e não poderão enfrentar o Galo. Igor Gomes e Hernanes são os candidatos a substituir o camisa 10. Além deles, Pablo, Rojas e Everton estão lesionados e também ficarão de fora da partida.

Provável escalação: Tiago Volpi; Igor Vinícius, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Tchê Tchê; Liziero, Igor Gomes (Hernanes), Vitor Bueno (Hernanes) e Antony; Pato. Técnico: Fernando Diniz.

Vagner Mancini também faz mistério

Assim como Fernando Diniz, o técnico do Atlético-MG não revelou os titulares que vão a campo no domingo. Elias está suspenso e ficará de fora da partida. Zé Welison substituiu o volante entre os titulares no treino de quinta-feira, mas não está garantido para o jogo.

A grande novidade ficou por conta do retorno de Réver. O zagueiro, que também tem atuado como volante, saiu de campo durante a vitória contra o Santos, no último final de semana, e era dúvida. Porém, ele está relacionado para enfrentar o São Paulo e deve ser titular.

Provável escalação: Cleiton; Guga, Léo Silva, Igor Rabello e Fábio Santos; Réver, Zé Welison (Ramón Martínez), Luan, Nathan e Otero; Di Santo. Técnico: Vagner Mancini.