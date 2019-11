Grêmio e Internacional têm desfalques e retornos para GreNal 422

O GreNal de número 422 será disputado neste domingo (03), às 18h, na Arena do Grêmio, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A transmissão será do canal Premiere. As duas tradicionais equipes do Rio Grande do Sul já se enfrentaram 421 vezes. O Internacional soma 156 vitórias, contra 131 do do Grêmio, além de 134 empates.

Em seus últimos cinco jogos pelo campeonato, time de Renato Portaluppi soma três vitórias e duas derrotas. Já a equipe colorada, chega para o duelo com duas vitórias, dois empates e uma derrota.

Grêmio

Renato Portaluppi não contará com Thaciano para o clássico, pois volante deixou o campo na quarta com lesão na coxa esquerda. Thaciano agora se junta a outros integrantes do departamento médico do clube, como Julio César, Marcelo Oliveira, Leonardo, Jean Pyerre, Luan e Felipe Vizeu. Já Geromel, Alisson e Maicon — que sequer viajaram ao Rio de Janeiro — voltaram a treinar nesta quinta e devem atuar no GreNal 422. Kannemann e Matheus Henrique retornam de suspensão.

Provável escalação do Grêmio: Paulo Victor; Léo Moura, Geromel, Kannemann e Cortez; Matheus Henrique, Maicon, Alisson, Tardelli e Everton; Luciano.

Internacional

Já a equipe colorada, que no ano de 2019 ainda não venceu a equipe gremista, somando 4 jogos, sendo 3 empates e uma derrota. Última vitória colorada foi dia 09/09/2018 pelo campeonato brasileiro, onde o Inter comandado por Odair venceu o tricolor por 1x0 dentro do Beira Rio.

Novo comandante colorado tem uma missão nada fácil de parar o bom ataque gremista mas também pensando nas mudanças que deverá fazer, Heitor, após tomar cartão amarelo contra o Athlético PR no jogo de quinta está fora do clássico, e a grande dúvida entre Patrick ou Wellington Silva, onde Patrick teve a oportunidade de sair jogando no último jogo mas foi substituído na segunda etapa com vaias. Emerson Santos está recuperado de lesão muscular e deve ser alternativa no banco de reservas no clássico deste domingo, às 18h, na Arena.

Mesmo tendo vantagens em clássicos GreNais, o Internacional vai a campo vendo seu time rival sendo o favorito, mesmo sabendo que quando se trata em clássico, não existe favorito, mas a fase da equipe de Renato Gaúcho mostra que o tricolor dos pampas chega melhor para essa partida que além de ser importante devido ao clássico é um jogo que o vencedor poderá deixar seu rival ainda mais distante do G-6 do Brasileirão.

Provável escalação do Inter: Marcelo Lomba, Bruno, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Zeca; Rodrigo Lindoso, Edenílson, Guilherme Parede, D'Alessandro e Wellington Silva (Patrick); Guerrero.

Arbitragem

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgou a escala da arbitragem para o clássico grenal, domingo, na Arena. O árbitro principal será Flavio Rodrigues de Souza, auxiliado por Emerson Augusto de Carvalho e Marcelo Carvalho Van Gasse, trio de São Paulo. O quarto árbitro é Roger Goulart, do Rio Grande do Sul.

Ainda completam a equipe de arbitragem Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP), que será o árbitro de vídeo, com os assistentes Leandro Bizzio Marinho (SP) e Anderson José de Moraes Coelho (SP). O observador de VAR será Nilson de Souza Monção.