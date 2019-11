Técnico do River, Gallardo já projeta final contra o Flamengo: "Aspecto mental também joga"

Está chegando! A tão esperada final da Libertadores está batendo a porta de Flamengo e River Plate, protagonistas do continente latino-americano em 2019. No próximo sábado (23), em Lima, no Peru, brasileiros e argentinos medem forças para ver quem ergue a taça de melhor time da América do Sul. E assim como o Rubro-Negro, os Millonarios do técnico Marcelo Gallardo já se preocupam com a decisão.

Em entrevista após a vitória sobre o Atlético Estudiantes, que garantiu vaga na final da Copa da Argentina, Gallardo projetou o duelo diante do Fla e também tocou no assunto ‘aspecto mental’ das equipes frente a um jogo tão importante.

"Eles [Flamengo] estão se preparado com a mesma cabeça que nós. É um bom rival. Somos duas equipes semelhantes em termos de desempenho e jogadores. O aspecto mental também joga nestas partidas e veremos quem suporta melhor", disse o treinador argentino.

Logo em seguida, Gallardo também falou sobre o equilíbrio entre River Plate e Flamengo e não negou que tomará ‘precauções’ com o time de Jorge Jesus.

"Existem duas equipes muito boas. Teremos chances, até digo igualdade. Claramente, tomaremos as precauções de uma final. É o que essas duas equipes mostraram. Vamos ver se teremos uma final de bom nível", completou.

Com a agenda livre até a decisão da Libertadores, o River agora direciona suas atenções exclusivamente no Flamengo. No entanto, por outro lado, o Rubro-Negro ainda tem o último jogo, frente ao Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro, neste domingo (17), antes de seguir viagem à capital peruana.