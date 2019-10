Jorge Jesus critica gramado do Maracanã, mas comemora: ''Importante foi ter vencido''

Nem tudo foi de alegria no Flamengo. Mesmo após vencer o CSA na noite deste domingo (27), por 1 a 0, o técnico português Jorge Jesus criticou o estado do gramado do Maracanã. Para ele, o fato do Fluminense atuar no sábado (26), atrapalhou o rendimento de sua equipe.

"É impossível ter qualidade de jogo com um gramado. Só não consigo entender porque o Fluminense não joga depois do Flamengo, joga sempre antes. Isso contribuiu para falta de velocidade na circulação de bola."

Já sobre o desempenho rubro-negro diante dos alagoanos, o comandante europeu comparou a atuação deste final de semana com a de quarta-feira passada, na goleada contra o Grêmio pela Libertadores.

"Tivemos mais chances de fazer o 2 a 0. Essa foi uma constante do jogo. Tentamos controlar ao máximo o resultado. Não fizemos uma boa partida como na quarta-feira, mas o importante foi ter vencido, somar pontos e ainda faltam dez jogos."

Ainda na coletiva pós-jogo, Jesus afirmou que está feliz no Rubro-Negro, mas não confirmou sua permanência para a próxima temporada.

"Estou super feliz no Flamengo, no Rio tenho sido tratado muito bem, os resultados esportivos estão a me encantar. Treinador nunca sabe o dia de amanhã. Como disse, muito feliz. Tenho todo orgulho de ser português, mas estou muito feliz no Brasil."

Líder isolado e dez pontos à frente do vice Palmeiras, o Flamengo volta a campo na próxima quinta-feira (31), para enfrentar o Goiás, no Serra Dourada, às 20h.