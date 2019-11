Na Vila, Santos e São Paulo ficam empatados em jogo movimentado 

Santos e São Paulo se enfrentaram neste sábado (16), na Vila Belmiro, em partida válida pela 33ª rodada do Brasileirão 2019. Os donos da casa começaram melhor a partida e abriram o placar em cobrança de pênalti de Sánchez. Os visitantes voltaram melhor na segunda etapa e empataram com Daniel Alves.

Com o resultado, o Santos segue na terceira posição, com 65 pontos, nove à frente do Grêmio, quarto colocado. Por outro lado, o São Paulo perde a oportunidade de colar no G-4 e permanece na quinta posição, com 53 pontos.

Agora, o time de Sampaoli recebe o Cruzeiro, no próximo sábado (23), enquanto a equipe de Fernando Diniz viaja para o Nordeste para encarar o Ceará, no domingo (24), em busca da classificação direta para a Libertadores.

Santos começa bem e abre o placar

O clássico começou movimentado. Logo aos sete minutos Evandro recebeu na área, viu Arboleda chegar de maneira desesperada. Então, o atacante só deu um toquinho na bola para tirar do zagueiro, que acabou derrubando o santista, cometendo pênalti. Na cobrança, Sánchez bateu bem deslocando o goleiro. Bola de um lado, goleiro do outro e 1 a 0 para os donos da casa.

Após o gol o jogo seguiu equilibrado, mas sem muitas chances de gol. O Santos pouco teve com o que se preocupar, a não ser em alguns lances em que o São Paulo pressionou a saída de bola da equipe de Sampaoli e quase roubou a bola, causando problemas maiores.

Com o passar do tempo os visitantes foram se lançando ao ataque, abrindo mais espaço para os mandantes. Aos 36 minutos Sánchez roubou a bola e lançou Marinho no campo de ataque em velocidade.

Thiago Volpi saiu do gol e tira a bola, que caiu nos pés do camisa sete santista. O meia aproveitou o gol vazio e chutou de cobertura de muito longe. A bola viajou e passou tirando tinta da trave.

Seis minutos mais tarde mais uma bela chance desperdiçada pelo time da Vila. De novo Sánchez fez boa jogada e encontrou Sasha dentro da área.

O atacante tocou para trás para Evandro, livre, bater por cima do gol. O Santos seguiu pressionando, mas não conseguiu ampliar, e as equipes foram para o vestiário com o placar em 1 a 0.

São Paulo melhora e empata a partida

As equipes voltaram do vestiário com a mesma postura: o São Paulo atacando em busca do gol de empate e o Santos aproveitando os espaços deixados pelo rival paulista.

Aos oito minutos Sasha bateu para o gol e Volpi fez uma bela defesa. No contra-ataque, Vitor Bueno recebeu na esquerda, limpou Sánchez e cruzou na área. Dani Alves foi mais esperto que a zaga santista e mandou uma bomba para o gol, empatando a partida.

Com o empate no placar o jogo ficou aberto, com as duas equipes se lançando ao ataque. Pablo e Evandro tiveram boas oportunidades, mas concluíram mal as jogadas e não conseguiram levar muito perigo ao adversário.

O jogo seguiu bem aberto com os dois times criando boas oportunidades. Sánchez, novamente de cobertura, e Marinho, de falta, quase marcaram para o Santos. Arboleda e Igor Gomes também chegaram perto do gol da virada, mas pararam na zaga santista.

Mesmo com as chances criadas ninguém conseguiu marcar, e o clássico terminou com o placar empatado em 1x1.