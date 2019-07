Ex-Hull City, meio-campista Evandro é anunciado como novo reforço do Santos

O Santos foi ao mercado e anunciou nesta segunda-feira (01) a contratação do meia Evandro. O atleta estava no Hull City da Inglaterra e jogava a segunda divisão inglesa. A transferência para o clube tem duração até 30 de junho de 2020.

O jogador de 32 anos chega sem custos ao Peixe, já que seu contrato com a equipe inglesa venceu no último domingo (30/6), o Santos arcou com o pagamento de salário e luvas.

Evandro disputou 23 jogos pela EFL CHampionship 2018/19 (segunda divisão da Inglaterra), marcou três gols e deu quatro assistências, mas a equipe terminou na modesta 13ª colocação e jogará a segundona novamente na próxima temporada.

Com o anúncio Evandro vira o 11º reforço do Peixe, após as chegadas do goleiro Everson, do zagueiro Felipe Aguilar, dos laterais-esquerdos Felipe Jonatan e Jorge, dos volantes Jean Lucas, que não está mais no clube, e Jobson, do meia Cueva e dos atacantes Marinho, Soteldo e Uribe.

Quem é Evandro, o novo meia do Santos?

Evandro Goebel nasceu em Blumenau, Santa Catarina, e iniciou sua carreira na base do Athletico-PR. Em sua trajetória atuou no Brasil por equipes como Goiás, Palmeiras, Desportivo Brasil, Atlético-MG, Vitória e Figueirense, antes de desfilar o futebol na Europa, passando por Estrela Vermelha, da Sérvia, Estoril Praia e Porto, de Portugal, até chegar em seu último time, o Hull City, da Inglaterra, pelo qual disputou a segunda divisão nacional.

No começo da carreira foi tratado como grande promessa do futebol brasileiro, com passagem pela Seleção Brasileira sub-20 e recebeu o apelido de Evandro "Seleça", dado o seu desempenho na época. Em 2003 também foi campeão da Copa do Mundo sub-17 com o Brasil, marcou quatro gols e foi eleito o segundo melhor jogador da competição. Dois anos depois foi o camisa 10 da equipe no Mundial sub-20, no qual a seleção ficou na terceira colocação.

Pelas equipes que passou conquistou dois títulos, o Campeonato Paranaense de 2005 com o Furacão e o Campeonato Mineiro de 2010 com o Galo.