Flamengo x River Plate: a repercussão do #AeroFla no embarque rubro-negro a Lima

ESTÁ CHEGANDO O GRANDE DIA! Como marcado no cronograma do Flamengo, esta quarta-feira (20) foi dia de embarque da delegação carioca a Lima, capital peruana, onde será disputada a final continental contra o River Plate, às 17h (de Brasília). E sem poder ser diferente, a torcida do Rei do Rio foi recepcionar o elenco do time desde o portão do Ninho do Urubu até o aeroporto do Galeão, na Cidade Maravilhosa.

Veja como foi a repercussão e a emoção da torcida flamenguista nas redes sociais:

Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Depois da "procissão rubro-negra" que cercou a saída do ônibus do Ninho do Urubu, o ônibus seguiu pela avenida Brasil até o Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão. Num trajeto que demoraria cerca de 40 minutos o tempo gasto foi de mais de 2 horas, já que na saída do CT e na chegada do Galeão, a multidão flamenguista literalmente abraçava o ônibus preto e vermelho com a frase "Jogaremos Juntos".

O piloto Alexandre Santos e o co-piloto Igor Domingues estão emocionados em levar o Mengão! #JogaremosJuntos pic.twitter.com/qwmq02fzbA — Flamengo (@Flamengo) November 20, 2019

E os jogadores também tweetaram!

Lo lindo que tiene el fútbol 🔴⚫️🙌 pic.twitter.com/RfAFrL5XED — GiorgiandeArrascaeta (@GiorgiandeA) November 20, 2019

Assim, com essa energia, a delegação do Flamengo levantou voo à tarde, por volta das 16h30. A princípio, o voo GLO9381 estava marcado para partir a Lima às 15h35.

Toda essa empolgação vai perdurar até sábado (23), quando Flamengo e River Plate entram em campo às 17h (de Brasília), para batalharem pelo título da Copa Libertadores 2019.