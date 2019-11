Por que o Vasco ainda não chegou à boa saúde financeira?

Hoje, o torcedor de um time brasileiro busca mais de um motivo para ficar feliz, e entre todos os motivos existentes, há um tratado com maior importância: a saúde financeira.

Atualmente, Flamengo e Palmeiras levam a melhor por terem tomado providências cedo e adotar uma política de austeridade financeira, mas outros clubes também estão adotando tal postura e já estão colhendo frutos, como acontece com o Athletico Paranaense —e já conquistou uma Copa do Brasil (2019) e Copa Sul-Americana (2018) — e até com times de menos impacto nacional, como o Bahia.

Há dois anos o Vasco percebeu que estava ficando para trás e começou a adotar ao menos um discurso de austeridade financeira, mas a prática fica difícil de ser conferida devido a "qualidade ruim" das informações prestadas pelo clube. Contudo, em estudo feito pelo Itaú BBA, a situação financeira do clube é mais crítica do que imagina-se, apesar da estabilidade nos custos de futebol nos últimos três anos.

Algum dos motivos predominantes para o Vasco não conseguir fugir da crise financeira é a construção de contratos com salários altos para jogadores com baixa produtividade, como por exemplo: Breno (quase não joga), Bruno César (duramente criticado por sua forma física), Felipe Bastos (está longe de ser um primor técnico), Marquinho, Valdívia e Vinícius Araújo. E todos esses jogadores citados foram contratados no ano de 2019, sendo uma leva gigante de jogadores que não trazem produtividade alguma à equipe.



Por outro lado, há um "acerto" da diretoria, os jogadores que mais trazem retorno técnico ao time de Vanderlei Luxemburgo são os jogadores que possuem o menor salário do elenco — com exceção ao Rossi e Leandro Castán — e nessa lista entram: Talles Magno, Raul e Oswaldo Henriquez.

No ano de 2019 a diretoria cruzmaltina previa terminar o ano com um superávit de R$ 72 milhões, mas já no balanço do primeiro semestre do ano, o Gigante da Colina terminou com um déficit de R$ 12 milhões, pondo em cheque toda previsão feita inicialmente pela diretoria e jogando um balde de água fria em seus projetos.

Fato é que o Vasco tenta chegar a uma saúde financeira orgânica e funcional, mas ainda erra em pequenos detalhes, o que impede que o time avance em seus processos e consequentemente tudo isso reflete na baixa competitividade da equipe.