Em jogo fraco tecnicamente, Botafogo vence, se afasta do Z-4 e rebaixa Chapecoense

Em partida marcada por muitos erros, e pouca criatividade de ambas as equipes, o Botafogo venceu a Chapecoense por 1x0, na Arena Condá, e se distanciou do Z-4. O resultado decretou o rebaixamento do Verdão do Oeste, que jogará a Série B após seis temporadas na elite do futebol brasileiro.

Falta de criatividade e poucas chances

Logo no primeiro minuto de partida, a Chape pressionou e Roberto finalizou de fora da área para boa defesa de Gatito. Foram muitas faltas nos primeiros 25 minutos de partida. Foram 13 no total, o Botafogo cometeu 10 e a Chapecoense três. E dessa forma as principais chances foram criadas na primeira etapa.

A primeira boa chance do Glorioso aconteceu justamente em uma falta na entrada da área, João Paulo finalizou por cima da meta de João Ricardo. Aos 35 minutos, Fernando cruzou e Alex Santana cabeceou para fora.

O Botafogo teve mais a posse de bola e criou as melhores chances, aos 40' o atacante Rhuan finalizou de fora da área, mas a bola foi muito forte e subiu muito. A melhor chance da Chape foi aos 45', quando Eduardo foi a linha de fundo e cruzou para Roberto, sozinho, desviar por cima.

Na primeira etapa, o clube da Estrela Solitária tentou se impor. Teve 55% de posse de bola, mas não conseguiu ser efetivo. Já a Chapecoense tentava nas bola paradas e chutes de longa distância.

Segundo Tempo

A segunda etapa começou com a Chapecoense pressionando, logo aos 2 minutos, cruzamento da direita, dividida de cabeça e a bola bateu na trave de Gatito. No lance seguinte, Roberto cobrou falta perigosa, passou a direita da meta alvinegra.

Aos 8 minutos, Maurício Ramos tentou sair jogando, perdeu a bola para João Paulo que tocou na medida para Rhuan, sozinho, encobrir o goleiro João Ricardo e abrir o placar, Botafogo 1 a 0. Esse foi o primeiro gol dele como profissional do Glorioso.

Sabendo que uma derrota significava o rebaixamento da equipe no Campeonato Brasileiro, a Chape se lançou ao ataque. Aos 15 minutos, Bruno Pacheco cobrou falta e no rebote, Eduardo encheu o pé e chutou raspando a trave de Gatito Fernandez. Aos 22’, foi a vez do artilheiro Everaldo tentar o chute, mas acabou travado.

Com média de menos de um gol por partida no Brasileirão, o Verdão do Oeste sofreu para criar oportunidades. Foram muitos cruzamentos sem sucesso. A partida se arrastou sem grandes chances de ambas as equipes.

Panorama no Campeonato

Com o resultado a Chapecoense teve o rebaixamento decretado. Com apenas 28 pontos, o clube pode chegar apenas a 37, mas nos critérios de desempate não podem passar o Ceará, primeiro clube fora da zona de rebaixamento. Já o Botafogo chegou aos 42 pontos e ultrapassou o Atlético-MG, assumindo provisoriamente a 13ª posição, seis pontos de distância para o Z-4.

Na próxima rodada o Botafogo enfrentará o Internacional, sábado (30), no estádio Nilton Santos às 19h. Já a Chapecoense irá até a Vila Belmiro enfrentar o Santos, no domingo às 19h.