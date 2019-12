Atlético-GO empata com Sport, conta com tropeço do América-MG e garante acesso à Serie A 2020

Em partida eletrizante pela última rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, Atlético-GO precisava de uma combinação de resultado para garantir o acesso à Série A 2020. Foi exatamente o que aconteceu. Com o empate sem gols diante do Sport no Antonio Accioly e com a derrota do América-MG para o São Bento, o Dragão sacramentou a volta à elite do futebol nacional.

Antes da rodada começar, o time goiano estava na quinta colocação com 61 pontos, os mesmos de América-MG e dois a menos que o Coritiba. Para voltar à primeira divisão, após bater na trave em 2018, o Atlético-GO precisava somar pontos contra do Sport, que já tinha o acesso garantido e torcer contra América-MG, que terminou perdendo para o São Bento, no Independência por 2 a 1 e Coritiba, que venceu o Vitória, no Barradão por 2 a 1, de virada.

O primeiro tempo foi movimentado e a equipe pernambucana teve as melhores oportunidades. A primeira grande chance criada foi do Sport. Aos 14 minutos, a equipe comandada por Guto Ferreira puxou contra-ataque e bola chegou até Marcinho na esquerda, que entrou na área, driblou Jonathan e chutou no canto direito. O goleiro Kozlinski salvou o Dragão. A resposta dos donos da casa saiu um minuto depois. Nathan recebeu na intermediária e soltou uma bomba. A bola passou perto do travessão do goleiro Luan Polli.

O Sport quase abriu o placar. Aos 17, Yan recebeu na direita, entrou na área e tentou tocar para Yago. A bola desviou em Nicolas e resvalou na trave esquerda. Aos 25, Sander cruzou para a área, Élton ajeitou de peito, Yago emendou de primeira e Kozlinski evitou o gol pernambucano. Na cobrança de escanteio, Charles desviou na primeira trave e a bola explodiu no travessão do Atlético-GO.

Logo no início do segundo tempo, o Atlético-GO marcou, mas o bandeira pegou impedimento e anulou o gol. Jorginho chutou dentro da área e a defesa do Sport afastou. No rebote, Aylon cruzou e Moacir, na segunda trave, completou para o fundo da rede.

Aos poucos, os minutos foram passando e a tensão no Antonio Accioly aumentando. Com mais posse, a equipe comandada por Eduardo Barroca rondava a área do Sport, mas não conseguia fazer o goleiro adversário trabalhar. O Atlético-GO teve a última grande chance aos 30 minutos. Aylon recebeu na esquerda e cruzou para Pedro Raul, que livre de marcação, cabeceou e a bola foi nas mãos de Luan Polli.

Após o apito final, a torcida do rubro-negro goiano esperou o término da partida entre América-MG e São Bento, para poder comemorar o acesso à elite. Com a vaga garantida, o Atlético-GO se juntou ao próprio Sport, Bragantino e Coritiba na Série A em 2020.