Gabriel Veron brilha na estreia, Palmeiras goleia Goiás e segue na briga pelo vice

Nessa noite (05), o Palmeiras enfrentou Goiás no estádio do Guarani, o Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, em jogo válido pela pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O mandante venceu e a substituição com a entrada de Gabriel Veron vai crucial para a tranquilidade do placar. Ele marcou dois gols no segundo tempo e foi a estrela da noite com apenas 17 anos de idade. Dudu (2x) e Zé Rafael também marcaram para o Palmeiras; Rafael Moura para o Goiás.

Após o 5 a 1, o Palmeiras está mais próximo da vice-liderança, enquanto o Goiás permanece na 10ª posição, com 49 pontos deixando para trás a oportunidade de ir á Libertadores.

Grande noite palmeirense

Apesar de ter terminado a partida com uma vitória de goleada, o Palmeiras demorou para entrar no jogo, somente aos 21': Lucas Lima faz boa jogada, deixando Zé Rafael na cara do gol, que dá um toque e abre o placar. Aos 33', Dudu recebe a bola, passa do marcador, chuta para Zé Rafael, que devolve para o atacante que chuta na medida e marca o gol.

Aos 41', Raphael Veiga aproveita bola sobrada na grande área e bate perto do gol de Tadeu. Em 44', Luan pega a bola, de frente para o goleiro mas chuta por cima do gol. No segundo tempo, aos 24', Gabriel Veron recebe a bola, toca para Lucas Lima e corre para segunda trave, Lucas lança para Jean, que deixa Gabriel Veron muito próximo gol e marca pela primeira vez como profissional. Aos 36', Veron recebe bola na esquerda, passa por cima de Yago Felipe e cruza par Dudu marcar o seu segundo gol da noite. Aos 44', Bruno Henrique manda par Dudu, o atacante passa por Rafael Vaz e deixa Veron na cara do gol, que faz seu segundo, finalizando a noite com uma grande vitória.

Goiás ficando para trás

O time goianense começou a partida com raça. No primeiro minuto de jogo, Rafael Moura recebe a bola na entrada da área e chuta por cima do gol. Aos 11', Barcia toca para Rafael Moura, que é travado bola sobra para Rafinha que marca mas árbitro aponta falta. Aos 24', Barcia é lançado no campo de ataque, manda de cabeça para adiantar a bola, mas sofre falta de Diego Barbosa. Em 26', Rafael Moura cobra com precisão no canto superior, e marca o empate.

Aos 43', Matheus Fernandes abre bem o jogo para Zé Rafael, invade a grande área e chuta pela direita mas Tadeu faz uma bela defesa. No segundo tempo, no segundo minuto Rafinha recebe a bola na entrada da área e chuta mas Weverton defende. Aos 20', Rafael Vaz pega forte na bola, mas ela faz curva fora do gol. Aos 47', Gilberto sobe para cabacear bola mas Weverton afasta bola.

Próxima rodada

O Palmeiras irá enfrentar o Cruzeiro, domingo (08) às 16h, no Mineirão. O Goiás recebe o Flamengo na Vila Belmiro, simultaneamente.