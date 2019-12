Mercado da bola agitado no Botafogo

Passando por grande reformulação no elenco e vivendo a expectativa pela chegada dos investidores para a criação do clube-empresa, o Botafogo vai movimentando o mercado. Principalmente após a chegada de Valdir Espinosa para a gerência do futebol.

Até o momento 12 jogadores saíram e 5 contratações foram realizadas. Entre os que chegaram estão os atacantes Pedro Raul e o peruano Lecaros, o zagueiro Ruan Renato, o lateral esquerdo Guilherme Santos e o volante Thiaguinho.

Contratações

Nesta semana o Botafogo fechou a contratação do volante Thiaguinho por empréstimo de uma temporada. O jogador, de 22 anos, pertence ao Corinthians e disputou a última Série B pelo Oeste. Marcou três gols em 28 partidas realizadas.

Outros dois jogadores estão na mira do clube. O também volante Jobson, que pertence ao Santos. O atleta será avaliado pelo treinador português Jesualdo Ferreira, antes de abrir conversas com outro clube.

E o atacante Felipe Vizeu. O jogador pertence a Udinese da Itália e gera interesse do Glorioso e do Athletico-PR. Vizeu terá uma conversa importante com Montenegro, o que pode deixar o negócio bem encaminhado.

Renovações

No meio de tantas chegadas e saídas, alguns jogadores negociam suas renovações para permanecerem na próxima temporada. São os casos de Diego Cavalieri, Luís Henrique e Lucas Campos.

Diego Cavalieri e Luis Henrique tem situações bem encaminhadas e devem acertar a permanência ainda esse ano. O goleiro deve estender deu vínculo até o fim de 2020, enquanto o jovem atacante deverá ter contrato até o final de 2022.

O caso de Lucas Campos não avançou ainda. Valdir Espinosa conversa com seus representantes e em breve teremos novidades.

Saídas

Alguns jogadores se despediram do Botafogo nesta semana. São os casos de Léo Valencia, Ezequiel, Pimenta e Rodrigo Pimpão.

Cheio de expectativas em sua chegada, o chileno Léo Valencia se despediu do Botafogo e não deixará saudades. O meia disputou 92 jogos e marcou apenas 6 gols com a camisa alvinegra. Ele foi anunciado como reforço do Colo-Colo do Chile.

Após boa temporada por Sport e Cruzeiro, o jovem atacante Ezequiel gerava expectativas dos botafoguenses para a próxima temporada. Mas precisando de dinheiro para colocar as contas em dia, o Alvinegro vendeu o atleta para o Sanfrecce Hiroshima do Japão, por cerca de R$5 milhões.

O caso de Pimenta é parecido. O zagueiro de apenas 20 anos foi vendido pelo clube da Estrela Solitária, sem sequer estrear nos profissionais. O Al Whada, dos Emirados Árabes, comprou o defensor por R$1,5 milhão.

Com contrato até o dia 31 de dezembro de 2019, outro jogador a dar adeus ao clube foi Rodrigo Pimpão. O atacante que ficou cerca de cinco temporadas no Botafogo, onde se tornou o maior artilheiro do clube em Libertadores​​​​​​, com cinco gols marcados, irá defender o CSA na próxima temporada.

Rodrigo Pimpão foi anunciado como reforço do CSA. Foto: Repordução

Outros jogadores também negociam as suas saídas do clube. São os casos de Diego Souza, Cícero, Victor Rangel e Joel Carli, considerados jogadores caros e com idade avançada. Não fazem planos da diretoria, que busca reduzir a folha salarial ao máximo.