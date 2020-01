Aniversário de 99 anos do Cruzeiro é marcado por crises e reformulação

Aniversário é sinônimos de comemoração. Nesta quinta-feira (2), o Cruzeiro completa 99 anos de história, contudo, 2020 será um ano de dúvida para os torcedor. Pela primeira vez na sua história, o time irá disputar a Série B, vive graves problemas financeiras e administrativos.

Envolvido em polêmicas, o Clube passou a ser investigado pela Polícia Civil de Minas Gerais investiga o clube por lavagem de dinheiro, falsificações de documentos e falsidade ideológica. Crise instaurada, houve a saída ex-gestor de futebol, Zezé Perrella, e a renúncia do presidente Wagner Pires de Sá.

Precisando encontrar maneiras para reformular a equipe estrelada, um Conselho Gestor foi formado por empresários para conduzir a Raposa até a realização da eleições presidenciais.

Tendo dívidas ultrapassando R$ 700 milhões, sendo R$ 95 milhões referente dos três meses de salários atrasados. O meia Thiago Neves e o zagueiro Fabrício Bruno entraram na justiça para obter rescisão indireta, porém foi negada.

Com a pré-temporada batendo na porta, o time precisará diminuir a folha salarial e já estipulou o teto para R$ 150 mil. Sem saber quem irá permanecer na Toca, o grande reforço do técnico Adílson Batista é a compra dos direitos econômicos do lateral Orejuela. As novas decisões deverão ser tomadas pelo novo diretor de futebol, tendo Alexandre Mattos como sonho.

#Cruzeiro99anos

Em seu site oficial, o Cruzeiro descreveu o início de um novo ciclo. Destacou a chance de reconhecer os erros e os defeitos. Confira abaixo o texto na integra.

"Aniversário é um momento de celebração. Mas, também, o da certeza de um início de um novo ciclo. É uma chance de se olhar no espelho, reconhecer os defeitos, mas também os feitos. As cicatrizes das batalhas vencidas e perdidas... As marcas de 99 anos de existência contam nossa história. Uma história de glórias, que nos enche de orgulho e de força para superarmos o momento de adversidade. E tenha a certeza que, com seriedade, transparência e união, vamos dar a volta por cima e voltar a brilhar lá em cima, no topo, numa constelação de Tostões, Dirceus e Piazzas, e de 9 milhões de torcedores apaixonados que sabem que a grandeza desta história é sempre maior do que qualquer momento adverso. As nuvens pesadas irão passar. O nosso brilho, não!

#Cruzeiro99anos".