Conta chegou: Cruzeiro sofre com crises e vai disputar Série B em 2020

Domingo, 8 de dezembro de 2019. Uma data de amargura para o torcedor cinco estrelas. Com crise dentro e fora dos gramados, a conta chegou ao Cruzeiro. No seu jogo da vida, a Raposa não conseguiu o milagre. O Ceará empatou em 1 a 1 contra o Botafogo. Em pleno Mineirão, tropeçou por 2 a 0 diante do Palmeiras e confirmou a queda inédita para a Série B do Campeonato Brasileiro.

O início da temporada era promissor. Tendo uma invencibilidade de 22 jogos, o time era favorito nas conquistas dos principais títulos do ano, porém a derrota para o Flamengo, na primeira rodada abriu as portas do declínio.

Desvios

A Polícia Civil de Minas Gerais investiga o clube por lavagem de dinheiro, falsificações de documentos e falsidade ideológica. Uma reportagem exclusiva do Fantástico mostrou que o Cruzeiro pagou empresários com cessão de direitos desportivos - referente às multas rescisória de contratos. Sendo que um dos contratos era um garoto de 12 anos, no qual, não é permitido pela Fifa.

Além disso, a cúpula celeste realizou pagamentos as torcidas organizadas. Fora os altos salários do presidente Wagner Pires de Sá, Itair Machado e Sérgio Nonato. Atualmente, os dois últimos deixaram os cargos de vice-presidente e diretor-geral.

Problemas financeiros e desgastes com jogadores

De acordo com Zezé Perrella, gestor de futebol, o Cruzeiro possui R$ 60 milhões de dívidas na Fifa e salários dos jogadores ficaram atrasados.

Apesar do baixo rendimento, mas decisivo em tempos de outrora, Thiago Neves foi afastado e treina separado. Se recuperando de um edema na coxa esquerda, o meia foi filmado curtindo um show em Belo Horizonte. No dia seguinte, o time perdeu para o Vasco.

Perrella gravou vídeo na rede social do clube e disse que o camisa 10 não faz parte dos planos da diretoria.

"Para minha surpresa, logo que acordo vejo nosso atleta Thiago Neves curtindo festa no Mineirão, um jogador que está em recuperação. Um jogador que poderia até ser aproveitado no próximo jogo. Quero comunicar que, a partir de agora, o Thiago não faz parte dos planos desta diretoria. Temos um contrato com ele, o contrato tem que ser cumprido, mas a partir de agora ele treina à parte e vamos torcer para que ele consiga arrumar um clube, porque vestir a camisa do Cruzeiro, pelo menos enquanto eu aqui estiver, ele não veste mais".

Mostrando que a fase dentro das quatros linhas também está conturbada, Edílson reclamou da derrota diante do Grêmio, pela 37ª rodada.

"No lance que eu levei o cartão, acredito que meu time foi pouco experiente. Luciano tocou no meu rosto e tínhamos que jogar a bola para fora para pressionar o arbitro a olhar o VAR. Fiquei puto com meu time, não com o juiz. Meu time foi cabaço".

Por sua vez, o treinador Adilson Batista preferiu acalmar os ânimos, e explicou que esses assuntos devem ser comunicados dentro do plantel.

Quatro técnicos

Vitorioso comandando o Cruzeiro, Mano Menezes não obteve a mesma sorte em 2019. Em 13 jogos, conseguiu um aproveitamento de 25%. Ao todo fez dez pontos do 39 possíveis. Após ser chamado de burro, cedeu o cargo. Em seguida, veio Rogério Ceni. Aprovado pelos lideres do grupo, entretanto, durou apenas sete partidas e saiu por desavenças com Thiago Neves e Dedé.

Devido aos conflitos, a diretoria estrelada trouxe alguém mais "família": Abel Braga. Com a missão de salvar a Raposa, permaneceu dois meses em terras mineiras.

Foram três vitórias, oito empates e três derrotas, Abel não resistiu ao cargo e saiu após derrota por 1 a 0 diante do CSA. Somando 36 pontos e em 17º lugar da tabela – há 1 ponto de sair da zona de rebaixamento, veio outra demissão.

Então, o possível milagre ficou por conta de Adílson Batista. Depois de nove anos, o velho conhecido e novo técnico. Na sua primeira passagem, conquistou dois Campeonatos Mineiros (2008 e 2009), vice da Liberadores (2009). Ademais, sob o seu comando, a equipe cinco estrelas protagonizou duas goleadas em cima do Atlético-MG por 5 a 0.

Restando apenas três jogos para o término do Brasileirão, Adílson perdeu todas as partidas: Vasco 1 x 0 Cruzeiro; Grêmio 2 x 0 Cruzeiro; Cruzeiro x Palmeiras.

Além da mancha da queda, vândalos quebraram as cadeiras no Mineirão e soltaram bombas dentro e fora do estádio. Devido a confusão, o árbitro Marcelo de Lima Henrique (RJ) encerrou o jogo por questões de segurança.