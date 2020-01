Raio-X da carreira de Lucas Silva, novo volante do Grêmio

Na tarde da última quinta-feira (9), Lucas Silva se apresentou no Grêmio para iniciar os trabalhos visando a temporada de 2020. O jogador de 26 anos, nascido em Bom Jesus de Goiás/GO, fez parte da categoria de base no Cruzeiro, de Minas Gerais. Em 2012, o atleta atuou por empréstimo no Nacional-MG. No mesmo ano, em abril, o atleta foi promovido para o elenco cruzeirense.

Já na temporada de 2013, o meio campista assumiu papel determinante na equipe mineira, se firmando como titular e referência da equipe bicampeã brasileira nos anos 2013 e 2014. O grande destaque fez o atleta ser convocado para as seleções de base do Brasil e ser alvo de grandes times da Europa.

Em meados de 2015, o jogador foi anunciado pelo Real Madrid em transação de 14 milhões de euros (aproximadamente 40 milhões de reais). Na equipe merengue, participou de apenas 11 jogos em dois anos, não conseguindo ganhar espaço no elenco, assim sendo emprestado ao Olympique de Marseille, onde foi titular 18 vezes na temporada e também não obteve destaque.

Então, em 2017, Lucas Silva voltou ao Cruzeiro onde atuou até junho de 2019, retomando o bom futebol e sendo destaque da equipe nos títulos da Copa do Brasil de 2017 e 2018. Em 2019, atuou até metade da temporada pelo clube mineiro, estando presente na invencibilidade de 21 jogos da equipe mineira, sendo com 16 vitórias e cinco empates.

De volta ao Real Madrid, Lucas negociou sua rescisão contratual, onde ficou livre para assinar com qualquer equipe em 2020. Logo, recebeu ofertas de clubes de México, Japão, China e Brasil. Nesse momento, a estabilidade de Renato Gaúcho, técnico mais longevo do futebol brasileiro, e o estilo de jogo gremista pesou na hora de tomar a decisão. Assim o jogador assinou contrato válido até dezembro de 2024 com o Tricolor Gaúcho. Assista ao vídeo em que Lucas Silva chega ao CT do Grêmio:

Espírito vencedor

Lucas Silva acumulou títulos e premiações individuais durante sua carreira. Pela categoria de base do clube mineiro, foi campeão do Brasileiro Sub-20 (2010) e campeão do Mineiro sub-20 (2011). Ainda na base, mas pela seleção, ele conquistou o troféu do Torneio de Toulon de 2014 junto com Alisson, atleta que irá reencontrar no Grêmio.

Como profissional do Cruzeiro, foi bicampeão do Campeonato Brasileiro (2013 e 2014), bicampeão da Copa do Brasil (2017 e 2018) e tricampeão do Mineiro (2014, 2018 e 2019). Os títulos agregados ao destaque do atleta o fizeram ganhar o prêmio de Revelação do Campeonato Mineiro de 2013 e ser eleito como melhor volante nas premiações Bola de Prata (2014) e para Seleção do Campeonato SporTv/CBF (2014).

Características

Primeiro volante, Lucas Silva apresenta qualidade no passe e também é efetivo nos lançamentos. Seu passe longo pode ajudar a equipe gremista a acelerar a transição entre defesa e ataque, problema que a equipe comandada por Renato Gaúcho teve em 2019. Pelo Cruzeiro, em 40 jogos, executou 56 lançamentos certos, atributo que, acrescido da velocidade dos pontas gremistas, pode ser uma grande arma durante a temporada. Outra característica que o volante exala é o arremate de média e longa distância, tal atributo fez o jogador marcar belos gols na carreira.