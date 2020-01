Guia VAVEL do Campeonato Pernambucano A1 2020

Competição terá o pontapé inicial hoje com dois jogos para abrir a temporada pernambucana. Maior campeão estadual com 42 troféus, o Sport é o favorito para conquistar o bicampeonato, por ter um elenco que irá disputar o Brasileirão 2020.

Entretanto, Náutico e Santa Cruz farão de tudo para impedir mais um título do rival. As duas equipes contam com ídolos de volta aos clubes, e consequentemente, uma torcida inflamada que irá apoiar até o último minuto.

Correndo por fora, o estreante Retrô FC, que conta com um investimento milionário e uma grande estrutura, além de um bônus aos seus atletas que pode chegar a R$ 1 milhão em caso de conquista do estadual.

Forças do interior, Salgueiro e Central bateram na trave recentemente, e esperam mais sorte nesta temporada. Além deles, o Afogados, surpresa do estadual passado, acredita que pode continuar surpreendendo.

Será que teremos um campeão inédito ou alguém do trio de ferro sairá vencedor? Quem será o craque do campeonato? Quem será rebaixado?

Está dada a largada do Campeonato Pernambucano 2020.

Regulamento

A Série A1 será dividida em 4 fases, são elas:

1ª Fase - Os 10 times se enfrentam em jogos apenas de ida. As seis equipes com melhor pontuação avançam para a segunda fase. Já os quatro últimos, jogarão entre si em jogos de ida e volta, em um Quadrangular do Rebaixamento, onde os dois últimos colocados jogarão a Série A2 em 2021.

2ª Fase (Quartas de final) - Das seis equipes classificadas, as duas primeiras já estão automaticamente classificadas para a 3ª fase (semifinais). Nesta fase, o 3º melhor colocado jogará contra o 6º, já o 4º contra o 5º colocado, em jogos únicos e com o mando de campo da equipe de melhor campanha na 1ª Fase.

3ª Fase (Semifinais) - Os dois mais bem colocados na primeira fase jogam em casa contra os vencedores da 2ª Fase.

4ª Fase (Grande final) - Vencedores da semifinal, realizam jogos de ida e volta, definindo o grande campeão do Campeonato Pernambucano Série A1 2020.

Equipes

Sport: atual campeão Pernambucano, buscará o bicampeonato

O Leão da Ilha do Retiro chega mais uma vez como favorito a conquistar o estadual. Em 2019, foi campeão nos pênaltis, contra o Náutico, e este ano, a equipe terá a força de ter conquistado o acesso a Série A do Brasileirão de 2020.

Apesar de frequentar novamente a mais alta divisão nacional, os rubro-negros terão que espantar dentro de campo, a desconfiança de sua torcida. Desconfiança essa, causada pela perda de nomes importantes no elenco que conseguiu o acesso, como Guilherme e Charles. Somada a saída de ambos, a equipe passa por um grande problema financeiro, que o forçou a realizar contratações pontuais e de pouco conhecimento entre os torcedores rubro-negros.

Somado aos demais problemas, o clube ainda não contará com os novos reforços pelo menos para o início do estadual, pois o meia chileno Mark Gonzalez, que passou pelo Sport em 2016, cobrou na justiça salários atrasados do clube. Com o caso na justiça, o Sport fica impedido de escrever novos atletas.

Principais Contratações: Leandro Barcia (Ex-Goiás), Ewandro (ExFluminense e AthléticoPR) e o retorno de Rithely.

Náutico: Timbu conta com a força do caldeirão dos Aflitos e volta de ídolos para conquistar mais um título

Após um ano mágico, o Náutico chega para o Campeonato Pernambucano de 2020 cheio de otimismo. A confiança não é à toa. O Timbu, além de estar de volta a Série B este ano, sagrou-se campeão da Série C, o primeiro título nacional alvirrubro. Para a atual temporada, a grande gestão feita pelo Presidente reeleito Edno Melo e cia, fez mais uma vez torcida ir ao delírio com a volta de um grande ídolo do Náutico, Kieza.

Ex-jogador do Fortaleza, o atacante de 33 anos, volta ao time em que viveu sua melhor fase. Com a camisa alvirrubra, Kieza teve destaque em 2011, quando acabou a Série B daquele ano como artilheiro da competição, além de uma grande campanha da Série A do ano seguinte.

Quem também está de volta aos Aflitos, é Erick. Formado no Náutico, o atacante chega por em empréstimo de seis meses junto ao Braga-POR. Após uma ascensão meteórica, o jovem que foi negociado em 2017 com a equipe portuguesa, volta ao time pernambucano com a intenção de ajudar a equipe e ter mais tempo em campo.