Raio-X Seletiva Carioca 2020: vice-campeã da Copa Rio, Portuguesa chega forte

O ano está chegando ao fim para alguns clubes, alguns clubes estão entrando de férias e agilizando as coisas nos bastidores para o próximo ano. Para outros clubes, no entanto, é só o começo. É o caso da Associação Atlética Portuguesa, do Rio de Janeiro. O time que completou 95 anos de história nesta quarta-feira (18), entrará em campo no domingo (22), diante do Americano, em jogo válido pela seletiva do Cariocão.

A Lusa viveu uma montanha russa nesta temporada. Logo no início, foi a última colocada no Carioca, no entanto, não foi rebaixada. Ao invés disso, é obrigada a disputar a fase preliminar, agora em dezembro, buscando vaga na Série A do Campeonato Carioca em 2020. No meio do ano, outra decepção: A queda precoce na Série D, terminando em terceiro no grupo.

Mas o ano não terminou por aí, um mês depois da eliminação na Série D, a Portuguesinha iniciou sua trajetória na Copa Rio, onde sagrou-se vice-campeão após perder a final para o Bonsucesso — o placar agregado terminou em 1 a 0 para o campeão — e garantiu vaga para a Série D do Campeonato Brasileiro em 2020. Um ano — que ainda não terminou — de mais baixos do que altos, mas que fez a alegria do torcedor bem perto do fim.

Preliminares do Cariocão e reforços para a temporada

Vinicius Pacheco é reforço da Lusa para 2020 (Foto: Nathan Diniz / Portuguesa)

Neste domingo (22) começa a disputa do Campeonato Carioca, ou pelo menos a fase preliminar deste. Nela estão presentes seis equipes, a saber: América-RJ, Americano, Friburguense, Macaé, Nova Iguaçu e a própria Portuguesa-RJ. A forma de disputa prevê que todos os times se enfrentem em turno único, com os dois primeiros colocados avançando para a fase de grupos da Série A e os demais entrando em uma seletiva diferente brigando contra o rebaixamento para a Série B.

O time da Ilha do Governador busca a classificação e para isso trouxe um pacotão cheio de jogadores. O técnico Rogério Corrêa, que está no comando da equipe desde o ano passado, terá trabalho para arrumar e fazer dar liga. Ao todo, chegaram 16 jogadores, além dos que ficaram. Com o prazo de inscrição encerrado no dia 16 de dezembro, a expectativa é de que as futuras contratações atuem apenas após a fase preliminar.

Chegaram:

Goleiro: Max;

Zagueiro: Dilsinho;

Laterais: Valdir, Luís Gustavo e Léo Fernandes (Direita), Maninho (Esquerda);

Volantes: Lucas Vinícius, Maicon Douglas e Mauro Gabriel;

Meia-atacante: Chayene e Vinicius Pacheco;

Atacantes: Jobson, Jobinho, Jackson, Allan, Adriano e Sorriso.

Do time completo trazido pela Lusa, destacam-se três jogadores: Vinicius Pacheco, velho conhecido dos grandes cariocas. O meia-atacante foi revelado pelo Flamengo e atuou no Rubro- Negro, além de vestir as cores de Boavista e Volta Redonda no Rio de Janeiro.

Jobson, jogador com passagens por Botafogo, Bahia e Atlético-MG, mas com muitos problemas extra-campo ganhou uma segunda chance com a Portuguesa, e Allan, velho conhecido do torcedor Lusitano, o atacante — que tem passagens pelo Vasco — foi o artilheiro carioca em 2005, com 25 gols, e conduziu a Lusa à conquista da Copa Rio no ano seguinte. Hoje, retorna para casa, para os braços de sua torcida.

De volta para casa... Com novidades

GiGANTE DE VOLTA!

O estádio dos Ventos Uivantes, o nosso Luso-Brasileiro voltou! Na hora certa, no momento certo, pronto para ajudar nas batalhas que estão por vir. COMEMORA, TORCEDOR! Afinal, #OLusoVoltou #VamosLusa #LusaNoCarioca pic.twitter.com/QuRS6kAE7O — Portuguesa Rio (@portuguesarjofc) December 13, 2019

É oficial! O Estádio Luso-Brasileiro está de volta e agora com modernidades. A Portuguesa anunciou o retorno do místico estádio para ajudar na campanha nacional em 2020. A novidade fica por conta da iluminação. Para fugir dos altos custos com a empresa de energia elétrica que abastece o estádio, os cariocas resolveram implementar um novo método para produzir sua própria energia.

"Serão colocadas placas solares que garantirão redução de 95% na conta de luz, além de cuidar do meio-ambiente com uma fonte sustentável de energia. Pioneira em clubes do Brasil a lançar este projeto!" - Publicou o time em sua página oficial nas redes sociais.

O retorno do estádio dos Ventos Uivantes se dá após a reforma ocorrida no estádio, ele volta a ser utilizado após quase dois anos. À época, — fevereiro de 2018 — o Flamengo tinha um acordo com a Lusa para utilização do Estádio como palco de seus jogos. No entanto, após um temporal que derrubou as torres de iluminação, e um novo contrato pelo Maracanã, o rubro-negro rescindiu o contrato e o estádio ficou inutilizado desde então. A volta representa, para a Portuguesa, uma força à mais para a disputa do Cariocão e da Série D em 2020.

Retrospecto e expectativa

O retrospecto da Portuguesa no Campeonato Carioca não é muito bom. Nesta década — desde 2010 —, o time da Ilha conseguiu o acesso apenas em 2015, e a partir daí se manteve na principal divisão. O primeiro ano (2016) foi complicado, mas fundamental para os anos seguintes. 2018 foi o melhor ano da equipe, quando foi considerada a "zebra" por quase se classificar para as semis da Taça Guanabara e da Taça Rio.

No entanto, a equipe nunca despontou como favorita a grandes conquistas no Estadual. As campanhas de "meio de tabela" são frequentes e consideradas importantes para o crescimento do time. Em 2019, a equipe fez uma péssima campanha e a expectativa é de que — com o investimento que fez — consiga se classificar nas preliminares e dispute a Série A, fazendo uma campanha razoável.

Para isso, conta com a juventude do treinador Rogério Corrêa, que já conhece o clube e sua história — o técnico está no comando da equipe desde 2018. Apesar de muitos jogadores novos no elenco, caso o time consiga um rápido entrosamento, chegará forte na briga pela primeira colocação a fase classificatória e consequentemente conseguirá disputar o Cariocão Série A.

A Portuguesa entra em campo neste domingo (22), para definir seu futuro. O primeiro adversário será o Americano e a bola rola às 15h (de Brasília), no Estádio Luso-Brasileiro, em jogo válido pela fase preliminar do Campeonato Carioca.