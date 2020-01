Guto Ferreira reclama de pênalti não marcado ao Sport: "Não sei o que ele marcou"

Impedido de utilizar seus novos reforços da temporada por causa de uma dívida com o ex-jogador do clube, Mark González, o Sport entrou em campo nesta tarde, no estádio dos Aflitos contra o Náutico, repleto de jogadores da base. E pela primeira rodada do Campeonato Pernambucano, o clássico foi encerrado com um empate por 1 a 1. Ambos os gols, marcados contra. Salatiel empurrou contra a própria meta, abrindo o placar para o Leão e Chico, também contra, empatou para o Timbu.

Ao fim da partida, Guto Ferreira criticou bastante a arbitragem de Michelangelo Almeida Júnior. O Técnico comentou sobre um gol anulado rubro-negro, além de na opinião do treinador, um pênalti não marcado em cima do volante Ronaldo. O Sport ainda teve Sander expulso no início do segundo tempo, deixando a equipe em desvantagem numérica.

“Fizemos um gol legítimo, por avaliação da televisão. Depois disso tivemos mais um pênalti em cima do Ronaldo, que eu não sei o que ele marcou. Dentro da casa do adversário, equipe campeã da Série C e nós com uns meninos na Ilha. Fizemos uma partida fantástica, o que me enche de orgulho e tenho certeza de que enche de orgulho o torcedor rubro-negro.”

Um dos mais experientes em campo pela equipe leonina, o atacante Elton também saiu na bronca com a arbitragem.

“Muito ruim falar de arbitragem. Dentro de campo deu para perceber pelo menos o pênalti em cima do Ronaldo. No lance do gol do Adryelson também tem que rever. Mas tem que deixar isso de lado e continuar fazendo nosso trabalho.”

Próximos jogos

O Sport volta a campo na quarta-feira, pelo estadual contra a equipe do Vitória-PE, na Arena Pernambuco, às 21h30. Já o Náutico, jogará um dia depois novamente nos Aflitos, contra a equipe do River-PI, pela Copa do Nordeste, às 18h30.