Atlético-MG empata com Tombense e perde chance de assumir a liderança

Atlético-MG e Tombense se enfrentaram no Independência neste domingo, pela quarta rodada do Campeonato Mineiro. O Galo jogou com seu time reserva por conta da Sul-Americana, na próxima quinta-feira, e precisou se esforçar para não perder em casa.

O primeiro tempo começou com Tombense tendo mais posse de bola, mas sem assustar a equipe da casa. Mas a primeira grande chance de gol foi do Galo aos 14 minutos, com Marquinhos, quando Ricardo Oliveira rouba a bola e passa para o meia, que chuta, mas a bola desvia e sai com perigo. Aos 24' João Paulo cobrou uma falta, Matheus Lopes antecipou Michael e desviou de cabeça para abrir o placar para o Tombense. Depois disso, o Atlético acordou mais para o jogo, mas sem criar grandes chances.

No segundo tempo o Atlético voltou mais ofensivo, logo aos 4 minutos Marquinhos lança para Ricardo Oliveira e deixa na cara do gol, mas o goleiro espanta para cima. Não demorou muito e o empate saiu aos 15' com um golaço de Marquinhos que mandou uma bomba no angulo da equipe de Tombos. Aos 26 o número 50 do Galo, obrigou o goleiro Felipe a se esticar todo para evitar um novo belo gol. Borrero e Hyoran também chegaram perto do gol, para assustar o goleiro do Tombense. A equipe de Tombos voltou a assustar aos 41 minutos, em uma finalização de Cássio Ortega de fora da área, mas Michael defendeu.

Com o empate o Galo se manteve na liderança, com oito pontos, já o Tombense continuou em sétimo lugar com 5 pontos. Atlético volta a campo quinta-feira, o time viaja para Santa Fe, na Argentina, no confronto de ida da primeira fase da Sul-Americana, contra o Unión, já pelo Mineiro o próximo confronto será no domingo, às 18h, contra a URT, em Patos de Minas. Já no sábado, o Gavião Carcará recebe o Patrocinense no Almeidão às 16h.