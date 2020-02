Na estreia de Leonardo Moura, Botafogo-PB vence Náutico e cola na liderança do Grupo A

Na tarde deste sábado (08), Botafogo-PB e Náutico se enfrentaram pela terceira rodada da Copa do Nordeste 2020. Jogando no Almeidão, o belo venceu por 2 a 1, com gols de Luis Gustavo e Rodrigo Andrade, o timbu descontou com Jean Carlos. O jogo teve um elemento especial em destaque: a estreia do experiente lateral Leonardo Moura com a camisa do Belo.

Lateral de grandes passagens por Flamengo e Grêmio, o jogador de 41 anos foi anunciado no fim de janeiro pela equipe paraibana com um contrato até o fim da Campeonato Brasileiro da Série C. O Náutico não pode contar com nomes importantes para o duelo, como os atacantes Kieza e Matheus Carvalho, além do veterano Jorge Henrique.

Belo abre o placar em jogada aérea

Apesar de movimentado e com as duas equipes apostando na velocidade, o primeiro tempo não teve muitas chances de gols. Pelo menos até um belo chute de fora da área de Kelvin, obrigando Jefferson a realizar uma grande defesa, jogando para escanteio.

Entretanto, após cobrança do mesmo escanteio, aos 20’, Luis Gustavo aproveitou vacilo da defesa alvirrubra e subiu sozinho para cabecear e abrir o placar para o time da casa. Com a vantagem.

Gols e expulsões

Ao contrário da primeira etapa, os 45 minutos finais foram bem intensos. Logo aos seis minutos, o Belo aumentou a vantagem, quando Rodrigo Andrade, de pênalti marcou o segundo gol do Botafogo-PB. Entretanto, um minuto depois do gol, Jean Carlos descontou para os alvirrubros, com um chute de fora da área.

Apesar do gol, os torcedores do Náutico não tiveram tempo de comemorar, pois no minuto seguinte, o zagueiro Diego foi expulso após receber o segundo cartão amarelo. O que já era complicado para o timbu, ficou ainda mais difícil quando Bryan também foi expulso, deixando a equipe visitante com 9 em campo.

Mesmo com vantagem numérica em campo e no placar, o time paraibano abusou de cometer faltas perigosas, deixando seus torcedores receosos, no último minuto de jogo, aos 49’, o Náutico ainda teve o gol anulado, mas o jogo foi encerrado mesmo com vitória do Botafogo-PB por 2 a 1.

E agora?

Com a vitória, o Belo sobre para a terceira posição na tabela, com cinco pontos conquistados e seu próximo jogo será fora de casa pela Copa do Brasil, no dia 12, contra a equipe do Atlético-BA. Já o Náutico segue em primeiro no grupo B, podendo ser ultrapassado ainda por dois clubes. A equipe alvirrubra volta a campo dia 10, contra o Afogados, pelo Campeonato Pernambucano.