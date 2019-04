Campeão, Náutico domina Seleção VAVEL do Campeonato Pernambucano 2018, com Craque e Revelação

Neste domingo (8), Náutico conquistou o título do Campeonato Pernambucano 2018, vencendo o Central por 2x1, com gols de Ortigoza e Jobson, assim conquistando seu 22ª título da competição. Após o término do campeonato, VAVEL Brasil, que elegeu a sua seleção do torneio.

Os dois finalistas do estadual dominaram por colocar o maior número de jogadores entre os 11, Náutico com 6 jogadores, com destaque para o Craque e a Revelação do Campeonato, Central com 5 e o Sport (terceiro lugar do torneio) com 1 jogador fechando à seleção.

CONFIRA SELEÇÃO COMPLETA:

Goleiro: Bruno (Náutico)

Laterais: Thiago Ennes (Náutico) e Charles (Central)

Zagueiros: Camutanga (Náutico) e Danilo Quipapá (Central)

Volantes: Negretti (Náutico) e Anselmo (Sport)

Meias: Júnior Lemos (Central) e Wallace PE (Náutico)

Atacantes: Leandro Costa (Central) e Ortigoza (Náutico)

Técnico: Roberto Fernandes (Náutico)

Revelação: Bruno (Goleiro do Náutico)

Artilheiro: Caxito (América/PE)

Craque: Ortigoza (Náutico)

Primeiro estrangeiro campeão pelo Náutico, paraguaio Ortigoza entra para história timbu. Atacante de 30 anos foi peça crucial na campanha alvirrubro no Estadual