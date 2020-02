Lei do ex contra o Fluminense? Gerson e Pedro estão aí

Na noite de quarta-feira (12), o Flamengo irá enfrentar o Fluminense pela semifinal da Taça Guanabara. Um empate já classifica o Flu, por ter feito melhor campanha que o Fla na primeira fase. Portanto, para sair de campo classificado, o Rubro-Negro precisará vencer o rival Tricolor e garantir uma vaga na final.

O Flamengo estará em campo com força máxima. Contará com os goleadores Bruno Henrique e Gabriel Barbosa, a dupla que se destacou na temporada de 2019. Mas, especialmente para este duelo, a expectativa fica para a presença de Gerson e Pedro (no decorrer do jogo), os ex-jogadores do Flu conhecem o clube e podem ajudar o Rubro-Negro a sair vitorioso na disputa.

A presença de Gerson no meio campo gera equilíbrio ao time. O camisa 8 se destaca pela entrega em campo, além de dar assistências e arriscar finalizações de longa distância. No último Fla-Flu de 2019, o Rubro-Negro venceu por 2 a 0, Gerson marcou o gol que garantiu a vitória.

No Flamengo, Pedro tem se destacado mesmo vindo do banco de reservas. O atacante já parece estar entrosado com os companheiros de ataque. Ele realmente tem sido o "sombra" de Gabigol, pelo fato de ter balançados as redes nos duelos contra Resende e Madureira.

Além dos gols em campo, através da rede social, o jovem atacante tem demonstrado momentos que vestiu a camisa do Flamengo, ainda na infância. Portanto, neste Fla-Flu a lei do ex pode acontecer a favor do Flamengo, por ter Gerson e Pedro no time.