No auge da carreira, Gabigol é comprado pelo Flamengo por R$ 76 milhões

Após deixar a torcida rubro-negra angustiada, o atacante artilheiro do Brasileirão e da Libertadores 2019 segue no Flamengo! O empréstimo junto a Inter de Milão acabou no dia 31 de dezembro, mas, mad em seguida, o Rubro-Negro oficializou a compra em definitivo de Gabriel Barbosa, o "Gabigol".

O vínculo com os italianos era até 30 de junho de 2022. No entanto, a diretoria do time europeu queria vendê-lo o quanto antes e tentar recuperar parte do valor de €29,5 milhões investidos em agosto de 2016. Objetivo rossonero é aproveitar a fase áurea do valor de mercado do brasileiro.

A compra não foi feita por 18 milhões, nem por 20 milhões de euros. O Flamengo comprou 90% dos direitos de Gabigol por 16,5 milhões de euros (cerca de R$ 76 milhões). Depois de longa conversa, Braz e Spindel ofereceram mais 500 mil euros em relação à oferta inicial e ficaram com mais 10% do atacante.

Com a compra realizada pelo Flamengo, Gabigol opta por jogar no clube em que conseguiu recuperar a boa forma. Por enquanto, abre mão de jogar na Europa.

Gabigol e seu ápice do valor de mercado

Gabriel Barbosa é jovem, tem 23 anos, e foi decisivo no ano mais vitorioso do Fla no atual século. Artilheiro da Libertadores e do Brasileirão, ele nunca esteve tão caro em sua carreira. E tudo isso tem motivo: 2019 é o melhor ano do atacante.

Há seis anos como profissional, o prêmio individual de top scorer da Libertadores foi para sua conta. Foram nove gols em 12 jogos, inclusive os dois decisivos da final contra o River Plate. Pelo Campeonato Brasileiro, Gabigol tem 25 tentos em 29 partidas que ele jogou. Isso o faz artilheiro da competição nacional pelo segundo ano seguido, pois em 2018 marcou 18 gols em 35 rodadas pelo seu ex-clube, o Santos.

De acordo com o Transfermarkt (site alemão especializado em valores de mercado), Gabriel atingiu a etiqueta de 23 milhões de euros.

Quando surgiu no Santos, em 2013, o atacante já carregava o apelido com o "gol" no final de seu nome, graças ao desempenho nas categorias de base do clube alvinegro. Como profissional, Gabriel marcou 56 gols em 154 jogos. Seu potencial despertou interesse da Inter de Milão em 2016, quando ele valia €20 milhões, mas os italianos apostaram e em seu futuro e pagaram €29,5 milhões ao Santos.

Na Itália, Gabigol perdeu seu apelido ao fazer apenas um gol em 183 minutos com a camisa rossonera, foi utilizado minimamente em 10 jogos. Seu valor caiu e chegou aos €15 milhões quando foi emprestado para o Benfica, que pagou €1,7 milhão para tê-lo por uma temporada. Não teve sucesso: um gol em apenas 164 minutos (partes de cinco partidas).

Depois de ir mal também em Portugal, o camisa 9 voltou para o Santos, que pagou os mesmos €1,7 milhão do Benfica para repatriá-lo. E como diz o ditado "às vezes temos que dar um passo para trás para darmos dois à frente". Gabigol começou a reencontrar o caminho da boa forma.

Seu valor de mercado na volta ao Santos estava em €9 milhões, exatamente €20 milhões a menos que a quantia paga pela Inter no ato da compra. Gabriel cresceu e foi o maior goleador do Brasileirão com 18 gols em 35 jogos. Ao todo, foram 27 tentos em 52 partidas. Isso o valorizou financeiramente, além da questão de status. Ao fim do ano, o Flamengo pagou €700 mil por uma temporada de empréstimo, apostando nele para ser o homem-gol dos planos rubro-negros. E deu certo!

Em janeiro de 2019, Gabigol valia €13 milhões depois do bom 2018.

Logo no Campeonato Carioca, Gabriel marcou sete gol em 12 jogos, conquistando seu primeiro título com a camisa rubro-negra. Depois veio a Série A. Sucesso absoluto. A frase "hoje tem gol do Gabigol" quase substituiu o "ordem e progresso" da bandeira do Brasil. Pelos quatro cantos do País, a criançada repetia a frase.

A artilharia do Brasileirão já estava em seus pés. Em agosto, seu valor de mercado chegou aos €18 milhões.

Junto à campanha excepcional da equipe e individual, o atacante se valorizou ainda mais. Depois de ser o homem-gol na final da Libertadores, esse valor bateu o recorde individual de €23 milhões, que vigora até hoje. Assim, com nove gols em 12 jogos, Gabigol se tornou o artilheiro da maior competição sul-americana.

Tudo bem que no Mundial de Clubes ele passou despercebido, inclusive na decisão contra o Liverpool. Mas isso não atrapalhou o ano do artilheiro do ano no Brasil.