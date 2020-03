São Paulo começa bem, perde gols e sofre virada do Binacional no Peru

E aconteceu: o São Paulo foi o único brasileiro a não vencer na primeira rodada da fase de grupos da Libertadores. Jogando na altitude de Juliaca, no Peru, o Tricolor até saiu na frente ainda no primeiro tempo, mas depois do intervalo o Binacional reagiu e fez valer o fator casa ao virar o jogo para 2 a 1. Novamente, os gols perdidos fizeram parte da noite são-paulina, porém não há perdão na competição continental.

Durante todo o jogo, o São Paulo teve sete grandes chances, seis apenas no primeiro tempo. No entanto, apenas Alexandre Pato conseguiu abrir o placar. Antony e Pablo perderam duas ótimas oportunidades, parando nos erros de finalização. O Binacional jogava espaçado e com linhas altas de defesa. Dos oito chutes peruanos da etapa inicial, seis foram de fora da área. É a maior característica desses vizinhos.

Após o intervalo, o treinador Flabio Torres acendeu o ímpeto ofensivo de seu time, que voltou com gana pela vitória. Por sua vez, faltou pulmão e ritmo de jogo na altitude para os são-paulinos e os brasileiros sentiram. Faltou intensidade e qualidade nos passes finais. Resultado: virada peruana. Logo aos 50' (cinco minutos do segundo tempo), Aldair Rodríguez deixou tudo igual. E aos 77', Arango pôs o estreante em Libertadores na frente em chute colocado.

Igor Gomes teve jogo apagado para quem precisava armar bem os ataques brasileiros. Daniel Alves não conseguiu usar bem sua arma de chute forte. Pato foi o melhor são-paulino em campo ao lado de Reinaldo, que jogou centralizando.

Agora, o São Paulo já vê LDU e Binacional com três pontos cada no topo do Grupo D. River Plate, que jogou com time alternativo contra os equatorianos, está zerado como o Tricolor Paulista.

Na próxima rodada da Libertadores, o Binacional vai a Buenos Aires encarar o River Plate às 19h15 da próxima quarta-feira (11). No mesmo dia, às 21h30, o São Paulo estreia em casa contra o LDU. Mas antes, o Tricolor tem o Botafogo-SP pelo Paulistão no final de semana, e os peruanos o Sports Boys pelo campeonato nacional.