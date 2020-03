América-MG tem sequência de vitórias quebrada após ceder empate ao Boa Esporte 

O América-MG empatou com o do Boa Esporte, por 1 a 1 neste domingo, pela 8ª rodada do Campeonato Mineiro, mesmo jogando no Estádio Independência, não conseguiu segurar a vantagem após sair na frente com Felipe Augusto, mas levou gol de Jefferson em falha na saída de bola.

O jogo começou morno, com ambos os times ofensivos. A partir dos 15 minutos tudo mudou, o América começou a tomar conta do jogo, e ameaçar mais o Boa Esporte que se manteve recuado, apostando apenas nos contra-ataques. Em todo o primeiro tempo tiveram apenas três chances de perigo com Felipe Augusto, mas não conseguiu superar o goleiro Renan Rocha, que fez intervenção salvadora no último lance.

Na segunda etapa o Boa voltou mais solto, adotando postura diferente, se arriscando mais e querendo jogo. Aos 7 minutos Jefferson sofreu uma falta de Zé Ricardo que acabou recebendo o segundo cartão amarelo e foi expulso, deixando o Boa com um a mais em campo.

O América conseguiu abrir o placar aos 13’ quando Sávio avançou pela esquerda, e encontrou Felipe Augusto livre na entrada da área que dominou, bateu forte e a bola vai parar no fundo das redes. Mas não deu muito tempo parar ficar tranquilo, aos 23, Ademir vacilou na saída de bola do Coelho, Carlinhos roubou a bola e cruzou para Jefferson empatar. O Boa Esporte acabou precisando ficar com 10 em campo aos 36 minutos, após Denis sentir dores na parte posterior da coxa esquerda e já ter realizado as três. Léo Passos ainda teve chance de colocar o Coelho em vantagem aos 42, mas parou em Renan Rocha.

Com o resultado, o Coelho chegou aos 18 pontos e viu a vantagem sobre o vice-líder Tombense diminuir de três para um ponto. O Boa Esporte empatou a segunda partida consecutiva e aumentou para três a diferença em relação ao Coimbra, que abre a zona de rebaixamento ao Módulo II.

O América volta a campo na quarta-feira, às 19h15, contra a Ferroviária-SP, no duelo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O jogo será em Araraquara. O Boa terá a semana livre, voltando a atuar apenas no domingo, às 10h, contra o Uberlândia, em Varginha, pela 9ª rodada do Mineiro.