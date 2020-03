Palmeiras derrota Guaraní e mantém 100% de aproveitamento na Libertadores

Palmeiras e Guaraní-PAR se enfrentaram nesta terça-feira (10), no Allianz Parque, pela segunda rodada do Grupo B da Copa Libertadores. Os donos da casa venceram por 3 a 0, com três gols de Luiz Adriano.

Pressão instantânea e catimba paraguaia

Logo aos dois minutos, o Palmeiras quase ampliou o placar e deixou o torcedor com o coração na mão. Rony tocou para Luiz Adriano na área do pênalti, que rolou para Dudu chegar batendo. Entretanto, o camisa sete da equipe Alviverde furou e Willian aproveitou a sobra, mas Servio fez uma grande defesa. A bola ainda se enrolou com Dudu e Bruno Henrique, e a bola sobrou mais uma vez para Willian que conclui, mas a bola explodiu na defesa.

Aos sete, mais uma chance para os mandantes. Após escanteio curto, Dudu cruzou pela direita encontrou Matías Viña dentro da área, que cabeceou, mas por cima do gol.

Durante boa parte do primeiro tempo, os jogadores e comissão técnica do Palmeiras fez reclamações duras à arbitragem referente as “catimbas” dos jogadores do Guaraní durante o jogo, alegando que os mesmos estavam atrasando demais a partida.

O Palmeiras só chegou levar novamente perigo ao Guaraní apenas aos 34 minutos. Bruno Henrique cobrou falta por cima da barreira e a bola passou por cima do travessão, explodindo na rede acima do gol.

Rony chegou a balançar a rede aos 39 minutos. O jogador foi acionado após lançamento nas costas da defesa do Guaraní, saiu na cara do gol e finalizou na cara do Servio. Entretanto, a arbitragem anulou o lance por impedimento do jogador do Palmeiras.

Hat-trick de Luiz Adriano

O Palmeiras abriu o placar aos sete minutos do segundo tempo. Após cobrança rápida de falta, Dudu lançou a bola para Luiz Adriano na área, que brigou com a marcação e concluiu por baixo das pernas de Servio.

Os donos da casa quase ampliaram aos 14 minutos. Luiz Adriano recebeu pela direita e cruzou rasteiro para o meio da área. Rony chegou e concluiu, mas, mesmo na cara do gol, chutou para fora.

Aos 17 minutos, foi a vez do Guaraní levar perigo. Merlini, que entrou na segunda etapa, recebeu na entrada da área, ajeitou e arriscou, mas o chute colocado foi por cima do gol.

A equipe de Vanderlei Luxemburgo ampliou aos 27 minutos. Luiz Adriano recebeu de Rony dentro da área e finalizou cruzado, sem chances para o goleiro do Guaraní.

Aos 36 minutos, Luiz Adriano ainda marcou mais um gol na partida. Após lançamento de Patrick de Paula, Dudu fez bela jogada individual na linha de fundo e encontrou o atacante na pequena área, que chegou batendo de primeira para fazer seu “hat-trick” na partida.

O Guaraní diminuiu aos 42. Merlini lançou na área, Bobadilla dominou e bateu por cima de Weverton.

Como fica?

Com a vitória sobre o Guaraní, o Palmeiras assumiu a liderança isolada do Grupo B, com seis pontos. Já os paraguaios perderam a segunda posição na chave para o Bolívar, que tem os mesmos três pontos. O Tigres ocupa a lanterna do grupo, ainda sem pontuar.