Jogadores do São Paulo homenageiam Luís Fabiano em comemoração

Em jogo contra a LDU, válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores com o estádio do Morumbi repleto de torcedores fazendo uma festa linda e com a presença de vários ex-jogadores com um capítulo vencedor no São Paulo.

Kaká, Rodrigo, Michel Bastos, Leandro Guerreiro e o ex-atacante Luis Fabiano, estiveram na torcida pelo time do Morumbi. No caso do LF9, ele acabou sendo surpreendido pelos jogadores em campo durante a comemoração do primeiro tento de Reinaldo e do terceiro gol de autoria do jovem Igor Gomes.

Trazendo a tona uma comemoração que ficou marcada na história do clube e consequentemente do jogador, os atletas reproduziram a famosa pose "Parada na esquina" seguida do raio à la "Usain Bolt". Revirando a história recente do Tricolor, encontramos Fabuloso realizando isso no 'Clássico Majestoso' no ano de 2012.

Na ocasião, Luis Fabiano foi o autor dos dois gols da vitória do São Paulo diante do Corinthians, o palco do duelo foi o estádio do Pacaembu e o terceiro maior artilheiro da história do clube, comemorou exatamente como aconteceu na noite de ontem, sendo que em cada gol uma comemoração foi utilizada.

Impossível não encontrar um torcedor são-paulino que não se identifique com ex-atacante, que mesmo tendo altos e baixos quando atuava e enfrentando um pouco de perseguição por parte da torcida, sempre que possível é lembrado com muito carinho e tem seu nome gritado por todos, assim como aconteceu ontem.