Clubes do Rio se unem em campanha contra Covid-19

Nesta terça-feira (31), os quatro grandes times do futebol do Rio de Janeiro se uniram numa campanha de prevenção ao novo Coronavírus. Botafogo,Flamengo, Fluminense e Vasco entraram nessa corrente com o seguinte slogan: "Contra a Covid-19 é torcida única".

Para o torcedor aderir a campanha, basta acessar o site: http://www.futebolxcovid19.com.br/. Após isso, ele deverá se cadastrar e escolher o time do coração e também o valor da sua doação.

Todo o processo pode ser acompanhado em tempo real, tais como as doações, para onde o dinheiro está indo, as ações de combate à doença e convidar os amigos.

O dinheiro arrecadado será destinado a Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) para apoio e prevenção a COVID-19. Os valores serão destinados para a produção de kits para diagnóstico, atendimentos a pessoas com casos mais graves,além de apoio comunitário e as pesquisas que colaborem no combate ao Coronavírus e cuidados com os pacientes.

Presidentes unidos num só discurso

Para o vice-presidente de Gestão e Desenvolvimento Institucional da Fiocruz, Mario Moreira, que coordena esta iniciativa, esta ação demonstra a importância da união e da solidariedade em momentos como esse.



"Há muito a se fazer e a Fiocruz está firmemente engajada no combate à Covid-19, como é próprio da sua trajetória e tradição. O compromisso dos clubes com esta causa demonstra uma torcida uníssona em combatermos essa pandemia", declarou Mario.

O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, falou sobre a importância dos clubes nesta campanha.

"É extremamente apropriado usar o potencial de marcas tão fortes para uma mobilização em prol da ciência e do bem-estar coletivo. A nossa Nação Rubro-Negra está convidada a aderir a essa ação nobre e de causa humanitária. Unidos daremos a volta por cima", disse o mandatário rubro-negro.

Nelson Mufarrej, mandatário do Botafogo também convocou a torcida alvinegra para participar da campanha.

"Essa iniciativa é bastante representativa nesse momento difícil e o futebol carioca promove uma corrente que vai cuidar do próximo e salvar vidas. O Botafogo conta com a participação dos seus torcedores e reitera a importância da união com Flamengo, Fluminense e Vasco para mitigar a propagação da Covid-19. A rivalidade só existe dentro de campo", declarou Mufarrej.

O presidente do Fluminense, Mario Bittencourt comentou sobre a iniciativa conjunta dos clubes cariocas no combate ao novo Coronavírus.

"Vivemos um cenário social bastante grave e todo apoio é mais do que bem-vindo. A sociedade precisa dessa ajuda e o Fluminense, em conjunto com os coirmãos, finca a sua bandeira e convoca os tricolores para multiplicar essa ideia. Juntos podemos fazer a diferença", pontuou o dirigente tricolor.

O Vasco também está presente para reforçar esta iniciativa, como pontuou o presidente Alexandre Campello.

"É uma ação prioritária e o tempo urge. Entendemos a nossa responsabilidade social e estamos sempre buscando alternativas para ajudar a enfrentar essa crítica situação. O Vasco ressalta a grandeza do futebol do Rio ao se unir pela causa", garantiu Campello.

As quatros grandes equipes do Rio de Janeiro tem a expectativa que os outros times do futebol nacional entrem na onda e façam movimentos similares para engajarem mais pessoas sobre a conscientização dos reflexos que o novo Coronavírus vem trazendo no Brasil e no mundo.