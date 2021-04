Melhor mandante, Atlético-MG recebe xará Goianiense no Mineirão

Neste domindo (17), às 18h15 (de Brasília), o Atlético-MG recebe o xará Goianiense no Mineirão, em partida válida pela 30ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

A vitória dentro de casa é de extrema importância para o Galo manter o sonho de conquistar a taça. O time de Jorge Sampaoli é o melhor mandante da competição, com aproveitamento de 78,6%, sendo dez vitórias, três empates e apenas uma derrota, 31 gols e 11 contra. O clube é o é o terceiro colocado na tabela de classificação, com 50 pontos e um jogo a menos que os líderes São Paulo e Internacional, respectivamente.

Já o Atlético-GO está na 12ª posição, com 36 pontos, e namora uma possibilidade de chegar à Libertadores – o que pode ficar mais viável dependendo dos resultados das finais da Copa do Brasil e Libertadores.

Galo ainda sem Zaracho

Com apenas Matías Zaracho (com lesão muscular) no departamento médico, Sampaoli tem peças de sobra para armar o possível Atlético-MG. Diego Tardelli, que retornou aos treinos há um mês, deve seguir fora dos jogos a fim de aprimorar a parte física.

Jair, que começou no banco na última rodada e entrou no decorrer do jogo, poderá figurar entre os titulares no lugar de Allan ou Alan Franco. O restante do time não deve ter surpresas.

Um provável Atlético-MG tem Everson; Guga, Réver, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan (Jair), Alan Franco e Hyoran; Savarino, Keno e Vargas.

“Sabemos da importância do jogo e do peso de vestir essa camisa. O sonho dos torcedores e o nosso é ser campeão”, disse o meia Nathan em entrevista coletiva.

Dragão com mudanças

O volante Marlon Freitas volta a ficar disposição do técnico Marcelo Cabo após cumprir suspensão na última rodada do Brasileirão. No meio campo, fica a dúvida de quem assumirá a vaga deixada por Matheus Ferrareis, que saiu rumo ao futebol do México.

Uma possibilidade é de que Matheus Vargas faça a função de armador. Zé Roberto é o único camisa 9 de ofício disponível para o confronto. Roberson, por sua vez, ainda trabalha a recuperação da parte muscular, mas pode pintar no time principal neste domingo.

Um provável Atlético-GO tem Jean; Dudu, Éder, Oliveira e Natanael; Pereira, Marlon Freitas e Matheus Vargas; Wellington Rato, Zé Roberto (Roberson) e Chico.

“A gente vem criando alternativas dentro da equipe para que nós pudéssemos criar um sistema de jogo. Então, o que eu utilizei contra o Goiás, jogando com quatro meias e dois atacantes (4-4-1) a gente acaba criando uma nova alternativa para que não fiquemos preso somente no 4-3-2-1. Não descarto essa possibilidade contra o Atlético-MG”, falou o treinador Marcelo Cabo, em entrevista coletiva.

Apita o jogo Bráulio da Silva Machado FIFA (SC), que será auxiliado por Kleber Lúcio Gil FIFA (SC) e Helton Nunes AB (SC).